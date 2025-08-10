العراق: تسرب غاز كيميائي يصيب 20 شخصًا ولا وفيات مسجلة

Advertisement

أعلن محافظ كربلاء جاسم الخطابي، اليوم الأحد، السيطرة على حادث تسرب بين محافظتي كربلاء والنجف وسط ، وذلك بعدما أدى التسرب إلى إصابة 20 شخصا بحالات اختناق.وقال الخطابي إنه "تمت السيطرة على التسريب الحاصل في غاز الكلور"، مشيدا بـ"دور الدفاع المدني والاسعاف الفوري عن سرعه الاستجابة".وأكد أنه لم تسجل حالات حرجة أو وفيات بين المصابين.ووقع يوم السبت 9 ، حادث تسرب غاز الكلور على طريق كربلاء-النجف قرب عمود 1194، مما أدى إلى إصابة عشرات الزوار بحالات اختناق، تم نقلهم إلى مستشفى الحسين التعليمي لتلقي العلاج، فيما باشرت فرق الدفاع المدني بالسيطرة على مصدر التسرب وأخلت المنطقة.وأكدت الشرطة واللجنة الأمنية للزيارات المليونية أن المحاور كافة أصبحت آمنة بعد السيطرة على التسرب، مشيرة إلى أن الحادث لم يؤثر على مشاريع أو محطات تعبئة المياه. (روسيا اليوم)