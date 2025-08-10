الضفة الغربية.. مستوطنون يعتدون على رمّون ودير جرير بحماية قوات الاحتلال

Advertisement

هاجم مستوطنون إسرائيليون، مساء السبت، قريتين فلسطينيتين قرب مدينة ، وسط ، وأطلقوا الرصاص وأشعلوا حرائق، وفق إعلام حكومي.وقالت الرسمية "وفا" إن مستوطنين إسرائيليين هاجموا قريتي رمّون ودير جرير، شرق رام الله.وأضافت أن "مجموعة من المستعمرين المسلحين بحماية قوات هاجمت قرية رمّون من الجهة الشمالية الغربية، وأطلقت الرصاص تجاه المواطنين ومنازلهم دون أن يبلغ عن إصابات".وتابعت أن المستوطنين "أحرقوا أراضي زراعية تحيط بمنازل المواطنين في المنطقة، فيما اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة لتأمين الحماية للمستعمرين، وأطلقت قنابل مضيئة أدت لزيادة الحرائق، ما أسفر عن أضرار مادية في أراضي المواطنين".ووفق الوكالة، فإن مجموعة أخرى من المستوطنين هاجمت قرية دير جرير "ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين".وأشارت إلى أن "مجموعة من المستعمرين تجمهرت عند مدخل القرية ، فيما اقتحمت قوات الاحتلال المكان لتأمين الحماية للمستعمرين وأغلقت مدخل القرية، وسط إطلاق الرصاص الحي وقنابل السام المسيل للدموع صوب المواطنين العزّل الذين خرجوا للتصدي لهجوم المستعمرين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات". (الأناضول)