الضفة الغربية.. مستوطنون يعتدون على رمّون ودير جرير بحماية قوات الاحتلال
Lebanon 24
10-08-2025
|
02:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
هاجم مستوطنون إسرائيليون، مساء السبت، قريتين فلسطينيتين قرب مدينة
رام الله
، وسط
الضفة الغربية
، وأطلقوا الرصاص وأشعلوا حرائق، وفق إعلام حكومي.
وقالت
وكالة الأنباء
الرسمية
الفلسطينية
"وفا" إن مستوطنين إسرائيليين هاجموا قريتي رمّون ودير جرير، شرق رام الله.
وأضافت أن "مجموعة من المستعمرين المسلحين بحماية قوات
الاحتلال
هاجمت قرية رمّون من الجهة الشمالية الغربية، وأطلقت الرصاص تجاه المواطنين ومنازلهم دون أن يبلغ عن إصابات".
وتابعت أن المستوطنين "أحرقوا أراضي زراعية تحيط بمنازل المواطنين في المنطقة، فيما اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة لتأمين الحماية للمستعمرين، وأطلقت قنابل مضيئة أدت لزيادة الحرائق، ما أسفر عن أضرار مادية في أراضي المواطنين".
ووفق الوكالة، فإن مجموعة أخرى من المستوطنين هاجمت قرية دير جرير "ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين".
وأشارت إلى أن "مجموعة من المستعمرين تجمهرت عند مدخل القرية
الغربي
، فيما اقتحمت قوات الاحتلال المكان لتأمين الحماية للمستعمرين وأغلقت مدخل القرية، وسط إطلاق الرصاص الحي وقنابل
الغاز
السام المسيل للدموع صوب المواطنين العزّل الذين خرجوا للتصدي لهجوم المستعمرين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات". (الأناضول)
