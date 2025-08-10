31
بأمر من طالبان.. إغلاق مئات صالونات التجميل في كابل
10-08-2025
04:06
أفاد موقع "تولو" الإخباري الأفغاني، اليوم الأحد، بأن حركة
طالبان
تواصل إغلاق صالونات التجميل النسائية في العاصمة كابل بشكل جماعي، في خطوة اعتبرها مراقبون جزءاً من سياسة تضييق ممنهجة على النساء.
وذكر شهود
عيان
أن عناصر طالبان، وخلال عمليات تفتيش لبعض المباني، اكتشفوا وجود صالونات تجميل، فقاموا بتدميرها أو مصادرة معداتها، ما شكل ضربة قاسية للحياة الاقتصادية لآلاف النساء العاملات في هذا القطاع.
وبحسب الموقع، كان نحو 60 ألف امرأة يعملن في صالونات التجميل في كابل قبل صدور قرار الحظر، وكثير منهن كنّ المعيلات الرئيسيات لأسرهن.
ويرى خبراء أن هذه الخطوة تعكس توجه طالبان نحو إقصاء النساء تدريجياً من الحياة العامة والاقتصادية، في ظل قيود مشددة تشمل حظر التعليم والعمل، ومنع الخروج دون محرم، وفرض ارتداء البرقع، وتقييد الحركة في الأماكن العامة.
