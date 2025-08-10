Advertisement

عربي-دولي

روسيا: خطة إسرائيل لإعادة احتلال غزة مرفوضة وقد تؤدي لانفجار شامل

Lebanon 24
10-08-2025 | 04:20
A-
A+
Doc-P-1403009-638904212357073973.png
Doc-P-1403009-638904212357073973.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دانت وزارة الخارجية الروسية القرار الإسرائيلي بإعادة احتلال قطاع غزة، وحذرت من تداعياته، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
Advertisement

وأوضحت الوزارة في بيان، أن "تنفيذ مثل هذه القرارات والخطط، التي تثير الإدانة والرفض، من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الوضع الدراماتيكي أصلا في الجانب الفلسطيني، والذي بات يحمل جميع سمات الكارثة الإنسانية، ما يفاقم بشكل كبير الجهود الدولية الرامية إلى خفض التصعيد في منطقة النزاع، مع ما قد يترتب على ذلك من عواقب سلبية وخطيرة تطال منطقة الشرق الأوسط بأكملها".

وأكدت روسيا موقفها الثابت بشأن "ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والإفراج عن جميع الرهائن والمحتجزين، واستعادة الوصول الإنساني دون عوائق".

وشددت على أن "موسكو على قناعة راسخة بأنه لا بديل عن تسوية القضية الفلسطينية على أساس القواعد المعترف بها في القانون الدولي، وفي صلبها مبدأ حل الدولتين، الذي ينص على إقامة دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تتعايش بسلام وأمن إلى جانب إسرائيل"، بحسب الوكالة. (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
الخارجية المصرية تدين قرار إسرائيل احتلال قطاع غزة
lebanon 24
10/08/2025 15:32:09 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: الوسطاء يضغطون لوقف خطة احتلال غزة وإعادة حماس وإسرائيل إلى طاولة المفاوضات
lebanon 24
10/08/2025 15:32:09 Lebanon 24 Lebanon 24
سموتريتش يطالب بإعادة احتلال غزة وتهجير سكانها ضمن خطة أحادية
lebanon 24
10/08/2025 15:32:09 Lebanon 24 Lebanon 24
خلافات داخل إسرائيل بشأن خطة احتلال غزة
lebanon 24
10/08/2025 15:32:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:00 | 2025-08-10
08:00 | 2025-08-10
06:02 | 2025-08-10
05:50 | 2025-08-10
05:20 | 2025-08-10
04:47 | 2025-08-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24