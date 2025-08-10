31
o
بيروت
33
o
طرابلس
30
o
صور
33
o
جبيل
31
o
صيدا
32
o
جونية
34
o
النبطية
36
o
زحلة
35
o
بعلبك
24
o
بشري
31
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
كشف الأسباب.. تقرير أميركي يحذر من "احتلال غزة"!
Lebanon 24
10-08-2025
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشر موقع "ذا هيل" الأميركي تقريراً حذر فيه من خطة
إسرائيل
للسيطرة الكاملة على
قطاع غزة
، مشيراً إلى أن هذه الخطوة قد تورّط إسرائيل في احتلال مُكلف وطويل الأمد من دون مخرج واضح، في ظل غياب أي استعداد من الدول لتولي إدارة غزة بعد الحرب، ما ينذر بأزمة إنسانية ودبلوماسية وأمنية طويلة الأمد.
Advertisement
وكان الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
اعتبر أنَّ مسألة احتلال غزة هي "شأنٌ إسرائيلي"، مبدياً دعماً ضمنياً لخطة
تل أبيب
، فيما اكتفى بالتأكيد على التزامه بقيادة جهود إيصال المساعدات الإنسانية لسكان غزة، الذين يعيشون أوضاعاً شبيهة بالمجاعة، دون انتقاد مباشر لخطط إسرائيل العسكرية.
وفي الداخل، حذّر رئيس الأركان إيال زامير ومنتدى عائلات الأسرى من أن الخطة قد تضر بملف الرهائن وتتجاهل التحذيرات العسكرية.
كذلك، وصف زعيم
المعارضة
يائير لابيد القرار بأنه "كارثة كاملة".
وفي أميركا، فإنَّ التداعيات الإنسانية للحرب على غزة أدت إلى تراجع التعاطف الشعبي، فيما ظهرت مُعارضة متزايدة داخل الحزب
الديمقراطي
وبعض الأصوات الجمهورية النادرة، مثل النائبة مارجوري تايلور غرين التي وصفت ما يحدث في غزة بأنه "إبادة جماعية".
مواضيع ذات صلة
تقرير أميركيّ يكشف: موظفو لـ"FBI" يخضعون لـ"كشف الكذب"!
Lebanon 24
تقرير أميركيّ يكشف: موظفو لـ"FBI" يخضعون لـ"كشف الكذب"!
10/08/2025 18:37:32
10/08/2025 18:37:32
Lebanon 24
Lebanon 24
حماس تحذّر إسرائيل في بيان من أن احتلال مدينة غزة "ستكلفها أثمانًا باهظة"
Lebanon 24
حماس تحذّر إسرائيل في بيان من أن احتلال مدينة غزة "ستكلفها أثمانًا باهظة"
10/08/2025 18:37:32
10/08/2025 18:37:32
Lebanon 24
Lebanon 24
الإمارات تحذر من تداعيات "كارثية" لقرار إسرائيل احتلال قطاع غزة
Lebanon 24
الإمارات تحذر من تداعيات "كارثية" لقرار إسرائيل احتلال قطاع غزة
10/08/2025 18:37:32
10/08/2025 18:37:32
Lebanon 24
Lebanon 24
"تحذير لإسرائيل".. القصة في تقرير أميركيّ
Lebanon 24
"تحذير لإسرائيل".. القصة في تقرير أميركيّ
10/08/2025 18:37:32
10/08/2025 18:37:32
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
نتنياهو: حددنا 5 مبادئ لإنهاء الحرب في غزة
Lebanon 24
نتنياهو: حددنا 5 مبادئ لإنهاء الحرب في غزة
10:46 | 2025-08-10
10/08/2025 10:46:15
Lebanon 24
Lebanon 24
العاهل الأردني اتصل بالرئيس عون معزياً: نؤكد وقوف الأردن إلى جانب لبنان وجيشه
Lebanon 24
العاهل الأردني اتصل بالرئيس عون معزياً: نؤكد وقوف الأردن إلى جانب لبنان وجيشه
10:25 | 2025-08-10
10/08/2025 10:25:25
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان من ضمنها... تقرير يكشف طريقة توسيع إسرائيل حدودها في 3 دول عربية!
Lebanon 24
لبنان من ضمنها... تقرير يكشف طريقة توسيع إسرائيل حدودها في 3 دول عربية!
10:00 | 2025-08-10
10/08/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ميدفيديف: الدول الأوروبية تعرقل الجهود الأميركية لتسوية الصراع في أوكرانيا
Lebanon 24
ميدفيديف: الدول الأوروبية تعرقل الجهود الأميركية لتسوية الصراع في أوكرانيا
08:47 | 2025-08-10
10/08/2025 08:47:37
Lebanon 24
Lebanon 24
من سايكس-بيكو إلى ترامب-نتنياهو: تقسيم المقسّم في مشروع الشرق الأوسط الجديد
Lebanon 24
من سايكس-بيكو إلى ترامب-نتنياهو: تقسيم المقسّم في مشروع الشرق الأوسط الجديد
08:00 | 2025-08-10
10/08/2025 08:00:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"لا كهرباء".. معمل في لبنان "خارج الخدمة"
Lebanon 24
"لا كهرباء".. معمل في لبنان "خارج الخدمة"
03:20 | 2025-08-10
10/08/2025 03:20:28
Lebanon 24
Lebanon 24
"معلومات أولية" عن حادثة "مخزن مجدلزون".. ماذا تقول الروايات؟
Lebanon 24
"معلومات أولية" عن حادثة "مخزن مجدلزون".. ماذا تقول الروايات؟
14:49 | 2025-08-09
09/08/2025 02:49:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: عمّال غادروا لبنان… وورش توقفت
Lebanon 24
بالفيديو: عمّال غادروا لبنان… وورش توقفت
15:00 | 2025-08-09
09/08/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صورٌ ونبذة عنهم.. هؤلاء هم شهداء الجيش إثر حادثة زبقين
Lebanon 24
صورٌ ونبذة عنهم.. هؤلاء هم شهداء الجيش إثر حادثة زبقين
11:46 | 2025-08-09
09/08/2025 11:46:58
Lebanon 24
Lebanon 24
تحدّث عن "مؤامرة".. تحذير من جنبلاط!
Lebanon 24
تحدّث عن "مؤامرة".. تحذير من جنبلاط!
14:15 | 2025-08-09
09/08/2025 02:15:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:46 | 2025-08-10
نتنياهو: حددنا 5 مبادئ لإنهاء الحرب في غزة
10:25 | 2025-08-10
العاهل الأردني اتصل بالرئيس عون معزياً: نؤكد وقوف الأردن إلى جانب لبنان وجيشه
10:00 | 2025-08-10
لبنان من ضمنها... تقرير يكشف طريقة توسيع إسرائيل حدودها في 3 دول عربية!
08:47 | 2025-08-10
ميدفيديف: الدول الأوروبية تعرقل الجهود الأميركية لتسوية الصراع في أوكرانيا
08:00 | 2025-08-10
من سايكس-بيكو إلى ترامب-نتنياهو: تقسيم المقسّم في مشروع الشرق الأوسط الجديد
06:02 | 2025-08-10
بكين تحقق مع دبلوماسي بارز مرشح لوزارة الخارجية... ما القصة؟
فيديو
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
04:00 | 2025-08-09
10/08/2025 18:37:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
Lebanon 24
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
23:43 | 2025-08-07
10/08/2025 18:37:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
10:17 | 2025-08-07
10/08/2025 18:37:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24