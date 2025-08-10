Advertisement

عربي-دولي

كشف الأسباب.. تقرير أميركي يحذر من "احتلال غزة"!

Lebanon 24
10-08-2025 | 08:00
نشر موقع "ذا هيل" الأميركي تقريراً حذر فيه من خطة إسرائيل للسيطرة الكاملة على قطاع غزة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة قد تورّط إسرائيل في احتلال مُكلف وطويل الأمد من دون مخرج واضح، في ظل غياب أي استعداد من الدول لتولي إدارة غزة بعد الحرب، ما ينذر بأزمة إنسانية ودبلوماسية وأمنية طويلة الأمد.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعتبر أنَّ مسألة احتلال غزة هي "شأنٌ إسرائيلي"، مبدياً دعماً ضمنياً لخطة تل أبيب، فيما اكتفى بالتأكيد على التزامه بقيادة جهود إيصال المساعدات الإنسانية لسكان غزة، الذين يعيشون أوضاعاً شبيهة بالمجاعة، دون انتقاد مباشر لخطط إسرائيل العسكرية.
 
وفي الداخل، حذّر رئيس الأركان إيال زامير ومنتدى عائلات الأسرى من أن الخطة قد تضر بملف الرهائن وتتجاهل التحذيرات العسكرية. 
 
كذلك، وصف زعيم المعارضة يائير لابيد القرار بأنه "كارثة كاملة".
 
وفي أميركا، فإنَّ التداعيات الإنسانية للحرب على غزة أدت إلى تراجع التعاطف الشعبي، فيما ظهرت مُعارضة متزايدة داخل الحزب الديمقراطي وبعض الأصوات الجمهورية النادرة، مثل النائبة مارجوري تايلور غرين التي وصفت ما يحدث في غزة بأنه "إبادة جماعية".
