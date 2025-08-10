31
عربي-دولي
تدهور صحي حاد في غزة.. الجوع يفتك بالأطفال واستهداف متواصل للمدنيين
Lebanon 24
10-08-2025
04:47
حذّر الدكتور ياسر شعبان،
المدير الطبي
في مستشفى العودة وسط غزة، من أن نحو 80% من الأطفال الذين يستقبلهم المستشفى يعانون من التجويع وسوء التغذية الحاد، في ظل نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، ما يشكل تهديداً خطيراً للقطاع الصحي المتدهور.
وأكدت جمعية الإغاثة الطبية في غزة أن هناك "خطة إسرائيلية ممنهجة" تستخدم الجوع كسلاح حرب، مشيرة إلى حجم الدمار الواسع، والاعتداءات المستمرة على الطواقم الطبية، الأمر الذي يجعل إنقاذ المصابين مهمة شبه مستحيلة.
ميدانياً، شهدت مناطق الحي الياباني والإماراتي في
خان يونس
عودة تدريجية للسكان رغم استمرار الوضع الأمني الحرج وأوامر الإخلاء المتكررة، فيما قُتل ستة فلسطينيين جراء غارات إسرائيلية على عدة مناطق منذ فجر اليوم.
وفي جنوب خان يونس، حاصرت الآليات
الإسرائيلية
عدداً من طالبي المساعدات في منطقة منتجع "هابي ستي"، بينما استقبل مستشفى العودة خلال 24 ساعة جثامين 8 قتلى و27 جريحاً إثر استهداف مدنيين جنوب وادي غزة، إضافة إلى قتيل وثلاث إصابات في قصف قرب نقطة توزيع مساعدات على شارع
صلاح الدين
.
كما استشهد ضياء رسمي
النجار
، أحد أفراد طاقم جمعية البركة الجزائرية في خان يونس، خلال تأديته مهامه الإنسانية وسط الظروف الميدانية القاسية.
