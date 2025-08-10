تدهور صحي حاد في غزة.. الجوع يفتك بالأطفال واستهداف متواصل للمدنيين

Advertisement

حذّر الدكتور ياسر شعبان، في مستشفى العودة وسط غزة، من أن نحو 80% من الأطفال الذين يستقبلهم المستشفى يعانون من التجويع وسوء التغذية الحاد، في ظل نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، ما يشكل تهديداً خطيراً للقطاع الصحي المتدهور.وأكدت جمعية الإغاثة الطبية في غزة أن هناك "خطة إسرائيلية ممنهجة" تستخدم الجوع كسلاح حرب، مشيرة إلى حجم الدمار الواسع، والاعتداءات المستمرة على الطواقم الطبية، الأمر الذي يجعل إنقاذ المصابين مهمة شبه مستحيلة.ميدانياً، شهدت مناطق الحي الياباني والإماراتي في عودة تدريجية للسكان رغم استمرار الوضع الأمني الحرج وأوامر الإخلاء المتكررة، فيما قُتل ستة فلسطينيين جراء غارات إسرائيلية على عدة مناطق منذ فجر اليوم.وفي جنوب خان يونس، حاصرت الآليات عدداً من طالبي المساعدات في منطقة منتجع "هابي ستي"، بينما استقبل مستشفى العودة خلال 24 ساعة جثامين 8 قتلى و27 جريحاً إثر استهداف مدنيين جنوب وادي غزة، إضافة إلى قتيل وثلاث إصابات في قصف قرب نقطة توزيع مساعدات على شارع .كما استشهد ضياء رسمي ، أحد أفراد طاقم جمعية البركة الجزائرية في خان يونس، خلال تأديته مهامه الإنسانية وسط الظروف الميدانية القاسية.