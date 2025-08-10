Advertisement

عربي-دولي

تزايد حالات الوفاة بسبب التجويع في غزة... ومجلس الأمن يعقد جلسة عاجلة

10-08-2025
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأحد، تسجيل 5 وفيات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية بسبب المجاعة وسوء التغذية في القطاع.
وقالت الوزارة، في بيان اليوم :"يرتفع بذلك عدد ضحايا المجاعة إلى 217 حالة وفاة، من بينهم 100 طفل".

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن هناك حاجة إلى ما بين 500 و600 شاحنة من المساعدات يوميا لتلبية احتياجات سكان غزة الذين يبلغ عددهم أكثر من مليوني نسمة.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة عاجلة الأحد لمناقشة نوايا إسرائيل الخاصة بالسيطرة على مدينة غزة واحتلالها.
