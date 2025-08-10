تزايد حالات الوفاة بسبب التجويع في غزة... ومجلس الأمن يعقد جلسة عاجلة

Advertisement

وقالت الوزارة، في بيان اليوم :"يرتفع بذلك عدد ضحايا المجاعة إلى 217 حالة وفاة، من بينهم 100 طفل".وتشير تقديرات إلى أن هناك حاجة إلى ما بين 500 و600 شاحنة من المساعدات يوميا لتلبية احتياجات الذين يبلغ عددهم أكثر من مليوني نسمة.ومن المقرر أن يعقد جلسة عاجلة الأحد لمناقشة نوايا الخاصة بالسيطرة على مدينة غزة واحتلالها.