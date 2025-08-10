31
o
بيروت
33
o
طرابلس
30
o
صور
33
o
جبيل
31
o
صيدا
32
o
جونية
34
o
النبطية
36
o
زحلة
35
o
بعلبك
24
o
بشري
31
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
رسميا... العراق يعترض على تصريحات السفير البريطاني
Lebanon 24
10-08-2025
|
05:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
أبلغت
وزارة الخارجية
العراقية
رسميا، الأحد، سفير
المملكة
المتحدة عرفان صديق باعتراضها الشديد على التصريحات الإعلامية الأخيرة الصادرة الجمعة، والتي اعتبرتها حكومة
العراق
"مخالفة للأعراف الدبلوماسية وتدخلاً في الشؤون الداخلية للدولة".
Advertisement
وأعرب وكيل الوزارة للشؤون الثنائية، السفير محمد حسين بحر العلوم، في اجتماع عُقد في مقر الوزارة الأحد، عن قلق الحكومة العميق، مؤكدا مجدداً أن "هذا السلوك يتعارض مع أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تُلزم الممثلين الدبلوماسيين باحترام قوانين وأنظمة الدولة المضيفة، والامتناع عن التدخل في شؤونها الداخلية".
وحثت حكومة العراق السفير على الامتناع عن أي تصريحات أو أنشطة أخرى من هذا النوع، والتصرف بما يدعم العلاقات الودية بين البلدين.
وأكدت وزارة الخارجية، في بيان صحفي، على ضرورة الالتزام بالتواصل الدبلوماسي البنّاء، والتمسك بمبادئ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وكان السفير
البريطاني
لدى العراق قد صرح في لقاء متلفز، الجمعة، بأن الحاجة إلى الحشد الشعبي في العراق انتفت.
مواضيع ذات صلة
التلغراف عن مسؤولين: نائبة رئيس الوزراء البريطاني تضغط مع وزراء آخرين للاعتراف رسمياً بدولة فلسطينية
Lebanon 24
التلغراف عن مسؤولين: نائبة رئيس الوزراء البريطاني تضغط مع وزراء آخرين للاعتراف رسمياً بدولة فلسطينية
10/08/2025 18:37:46
10/08/2025 18:37:46
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تستدعي السفير السويسري في طهران بصفته ممثلا للمصالح الأميركية احتجاجا على تصريحات ترامب
Lebanon 24
إيران تستدعي السفير السويسري في طهران بصفته ممثلا للمصالح الأميركية احتجاجا على تصريحات ترامب
10/08/2025 18:37:46
10/08/2025 18:37:46
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تستدعي السفير الألماني احتجاجا على تصريحات المستشار الألماني التي وصفتها بالمسيئة
Lebanon 24
إيران تستدعي السفير الألماني احتجاجا على تصريحات المستشار الألماني التي وصفتها بالمسيئة
10/08/2025 18:37:46
10/08/2025 18:37:46
Lebanon 24
Lebanon 24
السفير البريطاني: نرحب بقرار الحكومة اللبنانية بشأن "حصر السلاح"
Lebanon 24
السفير البريطاني: نرحب بقرار الحكومة اللبنانية بشأن "حصر السلاح"
10/08/2025 18:37:46
10/08/2025 18:37:46
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
نتنياهو: حددنا 5 مبادئ لإنهاء الحرب في غزة
Lebanon 24
نتنياهو: حددنا 5 مبادئ لإنهاء الحرب في غزة
10:46 | 2025-08-10
10/08/2025 10:46:15
Lebanon 24
Lebanon 24
العاهل الأردني اتصل بالرئيس عون معزياً: نؤكد وقوف الأردن إلى جانب لبنان وجيشه
Lebanon 24
العاهل الأردني اتصل بالرئيس عون معزياً: نؤكد وقوف الأردن إلى جانب لبنان وجيشه
10:25 | 2025-08-10
10/08/2025 10:25:25
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان من ضمنها... تقرير يكشف طريقة توسيع إسرائيل حدودها في 3 دول عربية!
Lebanon 24
لبنان من ضمنها... تقرير يكشف طريقة توسيع إسرائيل حدودها في 3 دول عربية!
10:00 | 2025-08-10
10/08/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ميدفيديف: الدول الأوروبية تعرقل الجهود الأميركية لتسوية الصراع في أوكرانيا
Lebanon 24
ميدفيديف: الدول الأوروبية تعرقل الجهود الأميركية لتسوية الصراع في أوكرانيا
08:47 | 2025-08-10
10/08/2025 08:47:37
Lebanon 24
Lebanon 24
من سايكس-بيكو إلى ترامب-نتنياهو: تقسيم المقسّم في مشروع الشرق الأوسط الجديد
Lebanon 24
من سايكس-بيكو إلى ترامب-نتنياهو: تقسيم المقسّم في مشروع الشرق الأوسط الجديد
08:00 | 2025-08-10
10/08/2025 08:00:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"لا كهرباء".. معمل في لبنان "خارج الخدمة"
Lebanon 24
"لا كهرباء".. معمل في لبنان "خارج الخدمة"
03:20 | 2025-08-10
10/08/2025 03:20:28
Lebanon 24
Lebanon 24
"معلومات أولية" عن حادثة "مخزن مجدلزون".. ماذا تقول الروايات؟
Lebanon 24
"معلومات أولية" عن حادثة "مخزن مجدلزون".. ماذا تقول الروايات؟
14:49 | 2025-08-09
09/08/2025 02:49:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: عمّال غادروا لبنان… وورش توقفت
Lebanon 24
بالفيديو: عمّال غادروا لبنان… وورش توقفت
15:00 | 2025-08-09
09/08/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صورٌ ونبذة عنهم.. هؤلاء هم شهداء الجيش إثر حادثة زبقين
Lebanon 24
صورٌ ونبذة عنهم.. هؤلاء هم شهداء الجيش إثر حادثة زبقين
11:46 | 2025-08-09
09/08/2025 11:46:58
Lebanon 24
Lebanon 24
تحدّث عن "مؤامرة".. تحذير من جنبلاط!
Lebanon 24
تحدّث عن "مؤامرة".. تحذير من جنبلاط!
14:15 | 2025-08-09
09/08/2025 02:15:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:46 | 2025-08-10
نتنياهو: حددنا 5 مبادئ لإنهاء الحرب في غزة
10:25 | 2025-08-10
العاهل الأردني اتصل بالرئيس عون معزياً: نؤكد وقوف الأردن إلى جانب لبنان وجيشه
10:00 | 2025-08-10
لبنان من ضمنها... تقرير يكشف طريقة توسيع إسرائيل حدودها في 3 دول عربية!
08:47 | 2025-08-10
ميدفيديف: الدول الأوروبية تعرقل الجهود الأميركية لتسوية الصراع في أوكرانيا
08:00 | 2025-08-10
من سايكس-بيكو إلى ترامب-نتنياهو: تقسيم المقسّم في مشروع الشرق الأوسط الجديد
08:00 | 2025-08-10
كشف الأسباب.. تقرير أميركي يحذر من "احتلال غزة"!
فيديو
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
04:00 | 2025-08-09
10/08/2025 18:37:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
Lebanon 24
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
23:43 | 2025-08-07
10/08/2025 18:37:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
10:17 | 2025-08-07
10/08/2025 18:37:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24