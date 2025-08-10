نتنياهو... خطته المتهورة بشأن غزة ستؤدي إلى إقالته

Advertisement

كتبت " ": تناولت صحف ومواقع عالمية تطورات وتداعيات الحرب المتواصلة على قطع غزة، بالإضافة إلى التحركات الجارية لوقف حرب على .وسلط تقرير في صحيفة نيويورك تايمز الأميركية الضوء على النقص الحاد في السيولة النقدية في قطاع غزة، مشيرا إلى أنه مع ارتفاع الأسعار الهائل للسلع الأساسية، لجأ بعض إلى بيع ممتلكاتهم وحث آخرون أصدقاءهم وعائلاتهم في الخارج على إرسال تحويلات مالية لهم.لكن حتى الفلسطينيين الذين لديهم أموال في حساباتهم المصرفية، يضطرون -بحسب نيويورك تايمز- إلى دفع عمولات تقارب 50% مقابل الحصول على أموالهم.وكتبت صحيفة بوست الأميركية أن ارتفاع درجات الحرارة في غزة دفع العائلات لاستخدام الكرتون والصواني مراوحَ للتبريد والنوم خارج الخيام، بينما تجمع النساء الماء فجرا ويبحث الأطفال حفاة عن الطعام المتساقط من الطرود.وقال محمود حويلة الذي تعرّض للطعن أثناء محاولته الحصول على طرد أُلقي جوا: هذه الطريقة ليست للبشر بل للحيوانات.ومن جهة أخرى، أوردت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية في افتتاحيتها أن تكلفة قرار حكومة بنيامين نتنياهو بتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة قد تكون باهظة، وقد يُعرّض ذلك أمن للخطر على جبهات متعددة.وأضافت الصحيفة أن "توسيع العمليات من دون خطة واضحة للحسم، قد يحمل عواقب إستراتيجية وخيمة، ويطرحُ تساؤلات حول فعالية النهج المتبع حاليا في تحقيق أهداف الحرب".وقال الدبلوماسي السابق ألون بينكاس في مقال بصحيفة الإندبندنت ، إن "خطة نتنياهو الجديدة المتهورة بشأن غزة ستؤدي إلى إقالته من منصبه"، مضيفا أن "الظروف تبدو حاليا مهيأةً لتفاقم الغضب الشعبي ، وستغديه معارضة الجيش الإسرائيلي الشديدة لهذه الخطة الزائفة لاحتلال غزة".