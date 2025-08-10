Advertisement

عربي-دولي

نتنياهو... خطته المتهورة بشأن غزة ستؤدي إلى إقالته

Lebanon 24
10-08-2025 | 12:00
A-
A+
Doc-P-1403112-638904459639175327.png
Doc-P-1403112-638904459639175327.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتبت "الجزيرة": تناولت صحف ومواقع عالمية تطورات وتداعيات الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطع غزة، بالإضافة إلى التحركات الجارية لوقف حرب روسيا على أوكرانيا.
Advertisement

وسلط تقرير في صحيفة نيويورك تايمز الأميركية الضوء على النقص الحاد في السيولة النقدية في قطاع غزة، مشيرا إلى أنه مع ارتفاع الأسعار الهائل للسلع الأساسية، لجأ بعض الفلسطينيين إلى بيع ممتلكاتهم وحث آخرون أصدقاءهم وعائلاتهم في الخارج على إرسال تحويلات مالية لهم.

لكن حتى الفلسطينيين الذين لديهم أموال في حساباتهم المصرفية، يضطرون -بحسب نيويورك تايمز- إلى دفع عمولات تقارب 50% مقابل الحصول على أموالهم.

وكتبت صحيفة واشنطن بوست الأميركية أن ارتفاع درجات الحرارة في غزة دفع العائلات لاستخدام الكرتون والصواني مراوحَ للتبريد والنوم خارج الخيام، بينما تجمع النساء الماء فجرا ويبحث الأطفال حفاة عن الطعام المتساقط من الطرود.

وقال محمود حويلة الذي تعرّض للطعن أثناء محاولته الحصول على طرد أُلقي جوا: هذه الطريقة ليست للبشر بل للحيوانات.

ومن جهة أخرى، أوردت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية في افتتاحيتها أن تكلفة قرار حكومة بنيامين نتنياهو بتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة قد تكون باهظة، وقد يُعرّض ذلك أمن إسرائيل للخطر على جبهات متعددة.

وأضافت الصحيفة أن "توسيع العمليات من دون خطة واضحة للحسم، قد يحمل عواقب إستراتيجية وخيمة، ويطرحُ تساؤلات حول فعالية النهج المتبع حاليا في تحقيق أهداف الحرب".

وقال الدبلوماسي الإسرائيلي السابق ألون بينكاس في مقال بصحيفة الإندبندنت البريطانية، إن "خطة نتنياهو الجديدة المتهورة بشأن غزة ستؤدي إلى إقالته من منصبه"، مضيفا أن "الظروف تبدو حاليا مهيأةً لتفاقم الغضب الشعبي في إسرائيل، وستغديه معارضة الجيش الإسرائيلي الشديدة لهذه الخطة الزائفة لاحتلال غزة".
مواضيع ذات صلة
الخارجية الفرنسية: الخطة الإسرائيلية بشأن غزة قد تؤدي إلى طريق مسدود تماما
lebanon 24
11/08/2025 01:19:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية: خطط إسرائيل الجديدة بشأن غزة قد تؤدي إلى تفاقم الوضع المأسوي للغاية في القطاع
lebanon 24
11/08/2025 01:19:52 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: الدول التي تدين قرارنا بشأن غزة وتلوح بفرض عقوبات لن تُضعف عزيمتنا
lebanon 24
11/08/2025 01:19:52 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الهولندي: خطة حكومة نتنياهو لتكثيف العمليات الإسرائيلية في غزة خطوة خاطئة
lebanon 24
11/08/2025 01:19:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:51 | 2025-08-10
16:45 | 2025-08-10
16:44 | 2025-08-10
16:15 | 2025-08-10
16:00 | 2025-08-10
15:46 | 2025-08-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24