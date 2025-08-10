Advertisement

اجتماع طارئ لمجلس الأمن لبحث أزمة غزة.. وتحذيرات من الخطط الاسرائيلية

Lebanon 24
10-08-2025 | 12:04
Doc-P-1403128-638904497442035453.webp
Doc-P-1403128-638904497442035453.webp photos 0
حذر مسؤول كبير في الأمم المتحدة الأحد، من أن خطة إسرائيل للسيطرة على مدينة غزة قد تتسبب في "كارثة جديدة" مع تداعيات تتجاوز القطاع المحاصر والمدمّر.
وعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا بعدما أعلنت إسرائيل أن جيشها سيسيطر على مدينة غزة، بعد موافقة الحكومة الأمنية برئاسة بنيامين نتنياهو على هذه الخطة التي أثارت تنديدا دوليا.

وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ميروسلاف جينكا أمام مجلس الأمن الدولي "إذا تم تنفيذ هذه الخطط، فقد تؤدي إلى كارثة جديدة في غزة، تتردد أصداؤها في أنحاء المنطقة، وتتسبب بمزيد من النزوح القسري وعمليات القتل والدمار".
وحذرت بريطانيا، الحليف القريب لإسرائيل والتي دفعت في اتجاه الاجتماع الطارئ، من أن الخطة الإسرائيلية من شأنها إطالة أمد النزاع.

وقال نائب السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة جيمس كاريوكي إن الخطة "ستؤدي فقط إلى تعميق معاناة المدنيين الفلسطينيين في غزة. إنها ليست طريقا نحو الحل، إنها طريق نحو مزيد من إراقة الدماء".

وخارج مقر الأمم المتحدة في نيويورك، سجل تجمع محدود دعا المشاركون فيه إلى إنهاء الحرب في غزة وسط انتشار كثيف للشرطة.

وقبل الاجتماع، قال سفير سلوفينيا لدى الأمم المتحدة سامويل زبوغار متحدثا باسم الأعضاء الأوروبيين الخمسة في مجلس الأمن إن "هذا القرار الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية لن يكفل عودة الرهائن وقد يعرض حياتهم لخطر متزايد".

وأضاف أن القرار "سيزيد الوضع الإنساني الكارثي في غزة سوءا، وسيزيد خطر الموت والنزوح الجماعي لدى المدنيين الفلسطينيين".
