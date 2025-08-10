Advertisement

صحة

ينتقل عبر المياه.. وباء خطير ينتشر في السودان!

Lebanon 24
10-08-2025 | 12:58
كشفت منظمة الصحة العالمية عن تسجيل ما يقرب من 100 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في جميع أنحاء السودان منذ تموز 2023، في ظل استمرار البلاد في مواجهة أزمة إنسانية مدمرة.
واجتحات الكوليرا، وهي عدوى معوية حادة تنتقل عبر المياه والأغذية الملوثة، جميع ولايات السودان، متأثرة بانهيار البنية التحتية الصحية، ونقص المياه النظيفة، وتدهور الظروف الصحية العامة، وقد زادت الفيضانات الأخيرة التي ضربت مناطق واسعة من السودان من تفاقم الأزمة، وفق ما قاله المدير العام للمنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، متوقعًا ارتفاعًا في حالات الكوليرا والملاريا وحمى الضنك بسبب الظروف غير الصحية.

ورغم أن حملات التطعيم ضد الكوليرا التي نفذت في ولايات مثل الخرطوم ساهمت في تقليل الإصابات مؤخرًا، إلا أن محدودية الوصول إلى المناطق المتضررة والفجوات في مراقبة الأمراض تجعل التقدم هشًا.

وأكدت المنظمة أن التمويل المحدود يشكل عائقًا كبيرًا أمام الجهود الإنسانية، حيث لم تتلقَ سوى أقل من ثلث الأموال المطلوبة لدعم الخدمات الصحية الطارئة في السودان.

وتعيش السودان أزمة إنسانية غير مسبوقة جراء الصراع المسلح الذي اندلع في نيسان 2023 بين القوات المسلحة بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ما أدى إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين، مما زاد من تفشي الأمراض وأزمات الجوع. (روسيا اليوم)
عربي-دولي

صحة

