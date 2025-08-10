ينتقل عبر المياه.. وباء خطير ينتشر في السودان!

Advertisement

كشفت عن تسجيل ما يقرب من 100 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في جميع أنحاء منذ 2023، في ظل استمرار البلاد في مواجهة أزمة إنسانية مدمرة.واجتحات الكوليرا، وهي عدوى معوية حادة تنتقل عبر المياه والأغذية الملوثة، جميع ولايات السودان، متأثرة بانهيار البنية التحتية الصحية، ونقص المياه النظيفة، وتدهور الظروف الصحية العامة، وقد زادت الفيضانات الأخيرة التي ضربت مناطق واسعة من السودان من تفاقم الأزمة، وفق ما قاله للمنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، متوقعًا ارتفاعًا في حالات الكوليرا والملاريا وحمى الضنك بسبب الظروف غير الصحية.ورغم أن حملات التطعيم ضد الكوليرا التي نفذت في ولايات مثل الخرطوم ساهمت في تقليل الإصابات مؤخرًا، إلا أن محدودية الوصول إلى المناطق المتضررة والفجوات في مراقبة الأمراض تجعل التقدم هشًا.وأكدت المنظمة أن التمويل المحدود يشكل عائقًا كبيرًا أمام الجهود الإنسانية، حيث لم تتلقَ سوى أقل من ثلث الأموال المطلوبة لدعم الخدمات الصحية الطارئة في السودان.وتعيش السودان أزمة إنسانية غير مسبوقة جراء الصراع المسلح الذي اندلع في نيسان 2023 بين القوات المسلحة بقيادة الفريق البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ما أدى إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين، مما زاد من تفشي الأمراض وأزمات الجوع. (روسيا اليوم)