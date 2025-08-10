Advertisement

عربي-دولي

مندوب فلسطين: السلطة مستعدة لتولي الحكم والأمن في غزة

Lebanon 24
10-08-2025 | 13:17
A-
A+
Doc-P-1403154-638904540725145922.webp
Doc-P-1403154-638904540725145922.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إن إعلان نيويورك لوقف الحرب في غزة يجب أن يُنفَّذ فوراً، مؤكداً على ضرورة إنهاء العمليات العسكرية لحماية المدنيين وتحقيق السلام.
Advertisement
وأشار منصور إلى أن السلطة الفلسطينية مستعدة لتولي مسؤولية الحكم والأمن في قطاع غزة، داعياً إلى تعزيز الوحدة الوطنية والعمل على تخفيف معاناة السكان هناك.

وأضاف المندوب الفلسطيني أن إسرائيل لو كانت جادة في وقف الحرب، لرحبت بإعلان نيويورك ودعمته، مشدداً على أن استمرار العمليات العسكرية يزيد من تعقيد الوضع ويهدد فرص السلام.
مواضيع ذات صلة
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: سنطلب من مجلس الأمن وقف توسيع إسرائيل لعملياتها بغزة
lebanon 24
11/08/2025 01:20:20 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب فلسطين في الأمم المتحدة: لم يعد هناك أي مظاهر للحياة في عزة
lebanon 24
11/08/2025 01:20:20 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: هدفنا هو منع خطط إسرائيل بشأن غزة
lebanon 24
11/08/2025 01:20:20 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب فلسطين: الفظائع التي يشاهدها العالم بأسره في غزة تحاول الحكومة الإسرائيلية إنكارها
lebanon 24
11/08/2025 01:20:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:51 | 2025-08-10
16:45 | 2025-08-10
16:44 | 2025-08-10
16:15 | 2025-08-10
16:00 | 2025-08-10
15:46 | 2025-08-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24