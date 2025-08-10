مندوب فلسطين: السلطة مستعدة لتولي الحكم والأمن في غزة

قال مندوب لدى ، ، إن إعلان لوقف الحرب في غزة يجب أن يُنفَّذ فوراً، مؤكداً على ضرورة إنهاء العمليات العسكرية لحماية المدنيين وتحقيق السلام.

Advertisement

وأشار منصور إلى أن مستعدة لتولي مسؤولية الحكم والأمن في ، داعياً إلى تعزيز والعمل على تخفيف معاناة السكان هناك.



وأضاف المندوب الفلسطيني أن لو كانت جادة في وقف الحرب، لرحبت بإعلان نيويورك ودعمته، مشدداً على أن استمرار العمليات العسكرية يزيد من تعقيد الوضع ويهدد فرص السلام.