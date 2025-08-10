Advertisement

إقتصاد

برنامج يمتد حتى عام 2027.. المغرب تستعد لثورة بنية تحتية بمليار درهم

Lebanon 24
10-08-2025 | 14:03
أعلن مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة في المغرب عن تخصيص مليار درهم لتطوير مشاريع طرق بالجهة، ضمن برنامج يمتد حتى عام 2027، في إطار شراكة مع وزارة التجهيز والنقل.
يهدف المشروع إلى تحسين جودة شبكة الطرق في القرى، وتعزيز الجاذبية الاستثمارية، وتقليص الفوارق الاجتماعية من خلال تعزيز الربط بين أقاليم ومدن الجهة وتحسين وصول السكان إلى المناطق النائية.

وتشمل الاتفاقية إطارًا مؤسسيًا لتنفيذ وتقييم المشاريع، مع تحديد الجدول الزمني والتزامات الشركاء المالية والتنظيمية والتقنية، إضافة إلى ضمان توفير الموارد البشرية والمادية اللازمة.

وتتوزع الاستثمارات على ثلاثة محاور رئيسية: فالمحور الأول مخصص لبرنامج تقليص الفوارق الاجتماعية، بتمويل من مجلس الجهة بقيمة 450 مليون درهم، والمحور الثاني، بتمويل من وزارة التجهيز والنقل (106 ملايين درهم)، يتضمن مشاريع طرق بإقليم العرائش وعمالة طنجة-أصيلة بطول يتجاوز 107 كيلومترات. أما المحور الثالث، فيشمل مشاريع في 39 منطقة بأقاليم الجهة، بقيمة 444 مليون درهم، منها 250 مليون درهم مساهمة من مجلس الجهة. (العربية)
 
