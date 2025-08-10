Advertisement

عربي-دولي

أكثر من 600 حالة اختناق في كربلاء.. اليكم السبب

Lebanon 24
10-08-2025 | 14:14
A-
A+
Doc-P-1403166-638904573321129777.webp
Doc-P-1403166-638904573321129777.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تعرض 621 شخصا لحالات اختناق لاستنشاقهم غاز الكلور نتيجة تسرب في محطة لتصفية المياه قريبة، وهم في طريقهم إلى مدينة كربلاء لإحياء أربعينية الإمام الحسين، وفق ما أعلنت وزارة الصحة العراقية، الأحد.
Advertisement
إلا أنها أكدت أن جميع المصابين "تلقوا العلاج اللازم وغادروا المستشفيات وهم بحالة صحية جيدة".

وكانت قوات الأمن العراقية أعلنت في وقت سابق أن حالات الاختناق "محدودة" وسببها "تسرب مادة الكلور من إحدى دوائر الماء" على الطريق بين كربلاء والنجف.
مواضيع ذات صلة
مسؤول أذربيجاني: أكثر من 600 أجنبي فروا من إيران إلى أذربيجان
lebanon 24
11/08/2025 01:20:41 Lebanon 24 Lebanon 24
أكثر من 600 صحفي عالمي يطالبون بتغطية الحرب في غزة: لماذا تمنع إسرائيل الصحافة؟
lebanon 24
11/08/2025 01:20:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: التزود بالوقود جوا لأكثر من 600 مرة في سماء الشرق الأوسط
lebanon 24
11/08/2025 01:20:41 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: قطاع غزة يحتاج إلى أكثر من 600 شاحنة مساعدات ووقود يوميًا لتلبية الحد الأدنى من احتياجاته
lebanon 24
11/08/2025 01:20:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:51 | 2025-08-10
16:45 | 2025-08-10
16:44 | 2025-08-10
16:15 | 2025-08-10
16:00 | 2025-08-10
15:46 | 2025-08-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24