أكثر من 600 حالة اختناق في كربلاء.. اليكم السبب

تعرض 621 شخصا لحالات اختناق لاستنشاقهم غاز نتيجة تسرب في محطة لتصفية المياه قريبة، وهم في طريقهم إلى مدينة كربلاء لإحياء أربعينية الإمام الحسين، وفق ما أعلنت ، الأحد.إلا أنها أكدت أن جميع المصابين "تلقوا العلاج اللازم وغادروا المستشفيات وهم بحالة صحية جيدة".وكانت أعلنت في وقت سابق أن حالات الاختناق "محدودة" وسببها "تسرب مادة الكلور من إحدى دوائر الماء" بين كربلاء والنجف.