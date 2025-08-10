29
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
33
o
جبيل
29
o
صيدا
31
o
جونية
28
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
16
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
أكثر من 600 حالة اختناق في كربلاء.. اليكم السبب
Lebanon 24
10-08-2025
|
14:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعرض 621 شخصا لحالات اختناق لاستنشاقهم غاز
الكلور
نتيجة تسرب في محطة لتصفية المياه قريبة، وهم في طريقهم إلى مدينة كربلاء لإحياء أربعينية الإمام الحسين، وفق ما أعلنت
وزارة الصحة العراقية
، الأحد.
Advertisement
إلا أنها أكدت أن جميع المصابين "تلقوا العلاج اللازم وغادروا المستشفيات وهم بحالة صحية جيدة".
وكانت
قوات الأمن
العراقية
أعلنت في وقت سابق أن حالات الاختناق "محدودة" وسببها "تسرب مادة الكلور من إحدى دوائر الماء"
على الطريق
بين كربلاء والنجف.
مواضيع ذات صلة
مسؤول أذربيجاني: أكثر من 600 أجنبي فروا من إيران إلى أذربيجان
Lebanon 24
مسؤول أذربيجاني: أكثر من 600 أجنبي فروا من إيران إلى أذربيجان
11/08/2025 01:20:41
11/08/2025 01:20:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر من 600 صحفي عالمي يطالبون بتغطية الحرب في غزة: لماذا تمنع إسرائيل الصحافة؟
Lebanon 24
أكثر من 600 صحفي عالمي يطالبون بتغطية الحرب في غزة: لماذا تمنع إسرائيل الصحافة؟
11/08/2025 01:20:41
11/08/2025 01:20:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: التزود بالوقود جوا لأكثر من 600 مرة في سماء الشرق الأوسط
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: التزود بالوقود جوا لأكثر من 600 مرة في سماء الشرق الأوسط
11/08/2025 01:20:41
11/08/2025 01:20:41
Lebanon 24
Lebanon 24
حماس: قطاع غزة يحتاج إلى أكثر من 600 شاحنة مساعدات ووقود يوميًا لتلبية الحد الأدنى من احتياجاته
Lebanon 24
حماس: قطاع غزة يحتاج إلى أكثر من 600 شاحنة مساعدات ووقود يوميًا لتلبية الحد الأدنى من احتياجاته
11/08/2025 01:20:41
11/08/2025 01:20:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
ميرتس: وقف ألمانيا تصدير الأسلحة لإسرائيل رد على خطط توسيع عملياتها بغزة
Lebanon 24
ميرتس: وقف ألمانيا تصدير الأسلحة لإسرائيل رد على خطط توسيع عملياتها بغزة
16:51 | 2025-08-10
10/08/2025 04:51:43
Lebanon 24
Lebanon 24
هل من تأثير لميلانيا ترامب على قرارت زوجها؟
Lebanon 24
هل من تأثير لميلانيا ترامب على قرارت زوجها؟
16:45 | 2025-08-10
10/08/2025 04:45:14
Lebanon 24
Lebanon 24
استشهاد طاقم "الجزيرة" بقصف إسرائيلي في غزة
Lebanon 24
استشهاد طاقم "الجزيرة" بقصف إسرائيلي في غزة
16:44 | 2025-08-10
10/08/2025 04:44:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أوكرانيا: إصابة 12 شخصاً في غارات روسية على زابوريجيا
Lebanon 24
أوكرانيا: إصابة 12 شخصاً في غارات روسية على زابوريجيا
16:15 | 2025-08-10
10/08/2025 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يدرس خطة احتلال غزة.. ومناورة مفاجئة لتعزيز الجهوزية
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يدرس خطة احتلال غزة.. ومناورة مفاجئة لتعزيز الجهوزية
16:00 | 2025-08-10
10/08/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"لا كهرباء".. معمل في لبنان "خارج الخدمة"
Lebanon 24
"لا كهرباء".. معمل في لبنان "خارج الخدمة"
03:20 | 2025-08-10
10/08/2025 03:20:28
Lebanon 24
Lebanon 24
في منطقة لبنانية.. "شتاء" في عز آب (فيديو)
Lebanon 24
في منطقة لبنانية.. "شتاء" في عز آب (فيديو)
03:37 | 2025-08-10
10/08/2025 03:37:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد حفل الزفاف الضخم.. زوج يومي يعاني من مرض مزمن إليكم تفاصيله
Lebanon 24
بعد حفل الزفاف الضخم.. زوج يومي يعاني من مرض مزمن إليكم تفاصيله
02:16 | 2025-08-10
10/08/2025 02:16:54
Lebanon 24
Lebanon 24
احتفال بخطوبة نجل إلياس بو صعب وجوليا بطرس... شاهدوا بالصور كيف بدت إطلالتهم
Lebanon 24
احتفال بخطوبة نجل إلياس بو صعب وجوليا بطرس... شاهدوا بالصور كيف بدت إطلالتهم
05:47 | 2025-08-10
10/08/2025 05:47:06
Lebanon 24
Lebanon 24
عبر برّي.. رسالة من محمد رعد
Lebanon 24
عبر برّي.. رسالة من محمد رعد
02:45 | 2025-08-10
10/08/2025 02:45:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:51 | 2025-08-10
ميرتس: وقف ألمانيا تصدير الأسلحة لإسرائيل رد على خطط توسيع عملياتها بغزة
16:45 | 2025-08-10
هل من تأثير لميلانيا ترامب على قرارت زوجها؟
16:44 | 2025-08-10
استشهاد طاقم "الجزيرة" بقصف إسرائيلي في غزة
16:15 | 2025-08-10
أوكرانيا: إصابة 12 شخصاً في غارات روسية على زابوريجيا
16:00 | 2025-08-10
الجيش الإسرائيلي يدرس خطة احتلال غزة.. ومناورة مفاجئة لتعزيز الجهوزية
15:46 | 2025-08-10
اتصال هاتفي بين ترامب ونتنياهو.. هذا ما دار بينهما
فيديو
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
04:00 | 2025-08-09
11/08/2025 01:20:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
Lebanon 24
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
23:43 | 2025-08-07
11/08/2025 01:20:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
10:17 | 2025-08-07
11/08/2025 01:20:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24