Advertisement

عربي-دولي

بسبب سوء التغذية.. الفاشر تسجل 63 وفاة في أسبوع

Lebanon 24
10-08-2025 | 14:15
A-
A+
Doc-P-1403167-638904574503070673.webp
Doc-P-1403167-638904574503070673.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
سجّلت 63 حالة وفاة على الأقل خلال أسبوع بسبب "سوء التغذية" في مدينة الفاشر بإقليم دارفور، والتي تحاصرها قوات الدعم السريع منذ أكثر من عام، وفق ما أفاد مصدر في وزارة الصحة السودانية اليوم الأحد.
Advertisement
وقال المصدر إن "عدد الذين ماتوا بسبب سوء التغذية في مدينة الفاشر بين يومي 3 و10 آب بلغ 63 شخصا أغلبهم نساء وأطفال"، وفقا لوكالة فرانس برس.

كما أوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن هذه الحصيلة تقتصر على من تمكّنوا من الوصول للمستشفيات، مشيرا إلى أن كثيرين يعجزون عن ذلك بسبب العنف.

وأضاف "إذا مات الشخص في البيت يتم دفنه مباشرة".
مواضيع ذات صلة
وفاة عشرات الاطفال بسبب سوء التغذية في مخيم بدارفور
lebanon 24
11/08/2025 01:20:48 Lebanon 24 Lebanon 24
وفاة طفلة في غزة بسبب سوء التغذية والجوع قبل قليل (العربية)
lebanon 24
11/08/2025 01:20:48 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام فلسطينية: وفاة طفل ورضيع بسبب سوء التغذية والجوع في غزة
lebanon 24
11/08/2025 01:20:48 Lebanon 24 Lebanon 24
مجمّع ناصر الطبي في خان يونس: وفاة فتاة بسبب مضاعفات سوء التغذية الحاد والجفاف
lebanon 24
11/08/2025 01:20:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:51 | 2025-08-10
16:45 | 2025-08-10
16:44 | 2025-08-10
16:15 | 2025-08-10
16:00 | 2025-08-10
15:46 | 2025-08-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24