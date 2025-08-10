بسبب سوء التغذية.. الفاشر تسجل 63 وفاة في أسبوع

سجّلت 63 حالة وفاة على الأقل خلال أسبوع بسبب "سوء التغذية" في مدينة بإقليم دارفور، والتي تحاصرها منذ أكثر من عام، وفق ما أفاد مصدر في السودانية اليوم الأحد.

Advertisement

وقال المصدر إن "عدد الذين ماتوا بسبب سوء التغذية في مدينة الفاشر بين يومي 3 و10 آب بلغ 63 شخصا أغلبهم نساء وأطفال"، وفقا لوكالة فرانس برس.



كما أوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن هذه الحصيلة تقتصر على من تمكّنوا من الوصول للمستشفيات، مشيرا إلى أن كثيرين يعجزون عن ذلك بسبب العنف.



وأضاف "إذا مات الشخص في البيت يتم دفنه مباشرة".