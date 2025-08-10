29
عربي-دولي
هل من تأثير لميلانيا ترامب على قرارت زوجها؟
Lebanon 24
10-08-2025
|
16:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
لاحظ خبراء ومتابعون ظهور تأثير السيدة الأولى في
الولايات المتحدة
، ميلانيا
ترامب
، على مواقف الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، فيما رجح مسؤولون أن ميلانيا لعبت دورا في تغيير رؤية زوجها بشأن قضايا بارزة مثل ما يجري في
قطاع غزة
، والموقف من
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
.
وذكرت صحيفة "الغارديان"، أن المسؤولين
البريطانيين
يعتقدون أن ميلانيا كانت وراء تغير موقف ترامب مما يقع في غزة، بعد أن صرح بأن
الفلسطينيين
في غزة يتضورون جوعا.
ووفق الصحيفة، فإن المسؤولين البريطانيين توصلوا إلى أن تأثير ميلانيا على ترامب يتطلب إعادة تقييم شامل، لا سيما وأن السيدة الأولى تتوارى عن الأنظار، ونادرا ما تظهر للعلن أو في
البيت الأبيض
، وتقضي أغلب وقتها مع ابنها في نيويورك.
وقالت ميلانيا في مقابلة مع برنامج "فوكس آند فريندز": "ربما يعتبرني البعض مجرد زوجة رئيس، لكنني أعتمد على نفسي، أنا مستقلة، لدي أفكاري الخاصة، وموافقتي ورفضي، ولا أتفق تماما مع ما يقوله زوجي أو يفعله، وهذا أمر طبيعي".
وتابعت: "أقدم له النصيحة، أحيانا يستمع وأحيانا لا، وهذا أمر جيد".
