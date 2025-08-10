استشهاد طاقم "الجزيرة" بقصف إسرائيلي في غزة

Advertisement

استشهد طاقم قناة " " في غزة جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة الصحفيين أمام البوابة الرئيسية لمجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.يتكون طاقم الجزيرة في غزة اغتيل بالكامل من المراسلين أنس الشريف ومحمد قريقع، المصورين إبراهيم ظاهر ومؤمن عليوة وسائق الفريق .ووفق مصادر محلية، وقع القصف بشكل مباشر على منطقة تجمّع الصحفيين، ما أسفر عن إصابة عدد من الإعلاميين، وسط حالة من الفوضى والذعر بين الطواقم الطبية والمواطنين في محيط المستشفى.ويُعد الشريف من أبرز المراسلين الميدانيين في ، حيث وثّق على مدار الأشهر الماضية أحداث الحرب ، ونقل معاناة المدنيين من قلب المناطق المستهدفة.