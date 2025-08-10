Advertisement

عربي-دولي

استشهاد أنس الشريف ومحمد قريقع جرّاء قصف إسرائيلي في غزة (فيديو)

Lebanon 24
10-08-2025 | 18:28
ودّعت "الجزيرة" ثلة جديدة من الصحافيين جرّاء قصف إسرائيلي استهدف خيمة للصحفيين أمام البوابة الرئيسية لمجمّع الشفاء الطبي في غزة.
وقد استهدف الاحتلال المراسلَين الشهداء أنس الشريف ومحمد قريقع والمصورَين إبراهيم ظاهر ومؤمن عليوة وسائق الفريق محمد نوفل.
وأصدر الجيش الإسرائيلي بياناً يقرّ باستهداف الشهيد أنس الشريف في غزة.
وقال المدير العام لوزارة الصحة في غزة ل"الجزيرة": أنس الشريف سبق أن أخبرني أن العدو الصهيوني يهدّده باستمرار، مضيفاً: أنس الشريف ومحمد قريقع كانا عيونا لغزة ونقلا الحقيقة من بين الركام".
وقال مدير مجمّع الشفاء في غزة ل"الجزيرة": "نخشى أن يموت سكان غزة في صمت دون أن يسمعهم أحد"، مؤكداً أن "الخيمة التي استهدفت معروف أنها للصحفيين".
وأضاف: "7 شهداء سقطوا في استهداف الاحتلال خيمة للصحفيين".
وَدَعت شبكة "الجزيرة" المجتمع الدولي والمنظمات المعنية لاتخاذ إجراءات حاسمة لوضع حد للاستهداف المتعمّد للصحفيين.
وأكدت الشبكة أنه "بالرغم من فقدان زملاء بهجمات متعمّدة والعمل تحت التهديد واصل أنس الشريف ومحمد قريقع وزملاؤهما ثباتهم".
وكتب أنس وصيّة قبل استشهاده جاء فيها: "إن متّ فإنّني أموت ثابتاً على المبدأ وأشهد الله أني راضٍ بقضائه".
وأضاف: "عسى أن يكون الله شاهداً على من سكتوا ومن قبلوا بقتلنا".
