استشهاد أنس الشريف ومحمد قريقع جرّاء قصف إسرائيلي في غزة (فيديو)

ودّعت " " ثلة جديدة من الصحافيين جرّاء قصف إسرائيلي استهدف خيمة للصحفيين أمام البوابة الرئيسية لمجمّع الشفاء الطبي في غزة.

وقد استهدف المراسلَين أنس الشريف ومحمد قريقع والمصورَين إبراهيم ظاهر ومؤمن عليوة وسائق الفريق محمد نوفل.

وأصدر الجيش بياناً يقرّ باستهداف الشهيد أنس الشريف في غزة.

وقال لوزارة الصحة في غزة ل"الجزيرة": أنس الشريف سبق أن أخبرني أن العدو الصهيوني يهدّده باستمرار، مضيفاً: أنس الشريف ومحمد قريقع كانا عيونا لغزة ونقلا الحقيقة من بين الركام".

مجمّع الشفاء في غزة ل"الجزيرة": "نخشى أن يموت سكان غزة في صمت دون أن يسمعهم أحد"، مؤكداً أن "الخيمة التي استهدفت معروف أنها للصحفيين".

وأضاف: "7 سقطوا في استهداف الاحتلال خيمة للصحفيين".

وَدَعت شبكة "الجزيرة" والمنظمات المعنية لاتخاذ إجراءات حاسمة لوضع حد للاستهداف المتعمّد للصحفيين.

وأكدت الشبكة أنه "بالرغم من فقدان زملاء بهجمات متعمّدة والعمل تحت التهديد واصل أنس الشريف ومحمد قريقع وزملاؤهما ثباتهم".

وكتب أنس وصيّة قبل استشهاده جاء فيها: "إن متّ فإنّني أموت ثابتاً على المبدأ وأشهد الله أني راضٍ بقضائه".

وأضاف: "عسى أن يكون الله شاهداً على من سكتوا ومن قبلوا بقتلنا".