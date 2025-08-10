Advertisement

عربي-دولي

اسرائيل تتبنى استهداف خيمة الصحفيين في غزة.. وأنس الشريف على رأس قائمة الشهداء

Lebanon 24
10-08-2025 | 22:39
استهدف الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، خيمة للصحفيين أمام مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، ما ادى الى استشهاد 7 اشخاص، بينهم مراسل قناة الجزيرة الصحفي أنس الشريف متهما إياه بقيادة خلية تابعة لحركة حماس.
وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان "كان أنس الشريف قائدا لخلية إرهابية في حركة حماس الإرهابية، وكان مسؤولا عن إطلاق صواريخ على المدنيين الإسرائيليين وقوات الجيش الإسرائيلي".
وجاء في البيان: "كان جيش الدفاع الإسرائيلي قد كشف سابقًا عن معلومات استخباراتية ووثائق عديدة عُثر عليها في قطاع غزة، تؤكد انتمائه العسكري لحماس. وتؤكد هذه الوثائق مجددًا تورطه في أنشطة إرهابية، والتي حاولت قناة الجزيرة التنصل منها (...) تتضمن الوثائق قوائم بأسماء الأفراد، وقوائم بدورات تدريبية إرهابية، ودليل هواتف، ووثائق راتب للإرهابي، وتقدم دليلًا قاطعًا على أنه يعمل كإرهابي عسكري في حماس بقطاع غزة".
واستشهد مع أنس الشريف كل من مراسل الجزيرة محمد قريقع والمصورين إبراهيم ظاهر ومحمد نوفل، إضافة لإصابة مراسل قناة الكوفية، الصحفي محمد صبح.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن الشهداء الذين سقطوا اليوم يرفع إجمالي عدد الشهداء من الصحافيين في القصف الإسرائيلي منذ بدء الحرب على القطاع إلى 237

ووفقاً لمنظمة "مراسلون بلا حدود"، استشهد خلال 20 شهراً من الحرب نحو 200 صحفي، بينهم 45 على الأقل أثناء أداء مهامهم.

وتتهم المنظمة إسرائيل بفرض "حصار إعلامي" على غزة عبر منع دخول الصحفيين الأجانب وفرض رقابة صارمة على المعلومات.
