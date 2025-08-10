Advertisement

عربي-دولي

مؤثرة جدًا.. هذه وصية الصحفي الراحل أنس الشريف

Lebanon 24
10-08-2025 | 23:15
A-
A+
Doc-P-1403244-638904900213182955.jpg
Doc-P-1403244-638904900213182955.jpg photos 0
نشرت صفحة الصحفي الفلسطيني "أنس آل الشريف‎" على فيسبوك، وصيته بعد اغتياله رفقة 4 صحفيين آخرين في قصف إسرائيلي استهدف محيط مستشفى الشفاء في مدينة غزة مساء أمس الأحد.
وقال الصحفي الراحل في وصيته التي كتبها في الـ6 من يسان 2025: "هذه وصيّتي، ورسالتي الأخيرة.. إن وصلتكم كلماتي هذه فاعلموا أن إسرائيل قد نجحت في قتلي وإسكات صوتي".

وأضاف: "بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعلم الله أنني بذلت كل ما أملك من جهد وقوة، لأكون سندا وصوتا لأبناء شعبي، مذ فتحت عيني على الحياة في أزقة وحارات مخيم جباليا للاجئين، وكان أملي أن يمدّ الله في عمري حتى أعود مع أهلي وأحبتي إلى بلدتنا الأصلية عسقلان المحتلة "المجدل" لكن مشيئة الله كانت أسبق، وحكمه نافذ. عشتُ الألم بكل تفاصيله، وذُقت الوجع والفقد مرارا، ورغم ذلك لم أتوان يوما عن نقل الحقيقة كما هي، بلا تزوير أو تحريف، عسى أن يكون الله شاهدا على من سكتوا ومن قبلوا بقتلنا، ومن حاصروا أنفاسنا ولم تُحرّك أشلاء أطفالنا ونسائنا في قلوبهم ساكنا ولم يوقفوا المذبحة التي يتعرض لها شعبنا منذ أكثر من عام ونصف".


وتابع: "أوصيكم بفلسطين، درة تاج المسلمين، ونبض قلب كل حر في هذا العالم.. أوصيكم بأهلها وبأطفالها المظلومين الصغار، الذين لم يمهلهم العمرُ ليحلموا ويعيشوا في أمانٍ وسلام، فقد سُحِقت أجسادهم الطاهرة بآلاف الأطنان من القنابل والصواريخ الإسرائيلية، فتمزقت، وتبعثرت أشلاؤهم على الجدران. أوصيكم ألا تُسكتكم القيود، ولا تُقعِدكم الحدود، وكونوا جسورا نحو تحرير البلاد والعباد، حتى تشرق شمس الكرامة والحرية على بلادنا السليبة. أُوصيكم بأهلي خيرا، أوصيكم بقرة عيني، ابنتي الحبيبة شام التي لم تسعفني الأيام لأراها تكبر كما كنت أحلم.. وأوصيكم بابني الغالي صلاح الذي تمنيت أن أكون له عونا ورفيق درب حتى يشتد عوده، فيحمل عني الهم، ويكمل الرسالة.. أوصيكم بوالدتي الحبيبة، التي ببركة دعائها وصلت لما وصلت إليه، وكانت دعواتها حصني، ونورها طريقي.. أدعو الله أن يربط على قلبها، ويجزيها عني خير الجزاء".

 
وأكمل الشريف: "وأوصيكم كذلك برفيقة العمر زوجتي الحبيبة أم صلاح بيان، التي فرقتنا الحرب لأيام وشهور طويلة لكنها بقيت على العهد، ثابتة كجذع زيتونة لا ينحني، صابرة محتسبة، حملت الأمانة في غيابي بكل قوة وإيمان. أوصيكم أن تلتفوا حولهم، وأن تكونوا لهم سندا بعد الله عز وجل. إن متُّ، فإنني أموت ثابتا على المبدأ، وأشهد الله أني راض بقضائه، مؤمن بلقائه، ومتيقن أن ما عند الله خير وأبقى.. اللهم تقبلني في الشهداء، واغفر لي ما تقدّم من ذنبي وما تأخّر، واجعل دمي نورا يضيء درب الحرية لشعبي وأهلي".

وختم وصيته قائلا: "سامحوني إن قصّرت، وادعوا لي بالرحمة، فإني مضيت على العهد، ولم أُغير ولم أبدّل. لا تنسوا غزة.. ولا تنسوني من صالح دعائكم بالمغفرة والقبول".
 
 

استشهاد مراسل قناة الجزيرة أنس الشريف في قصف إسرائيلي استهدف خيمة الصحفيين بمستشفى الشفاء
lebanon 24
11/08/2025 10:36:54 Lebanon 24 Lebanon 24
المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: جريمة اغتيال الصحفيين أنس الشريف ومحمد قريقع تمهيد لمذبحة كبرى تخطط لها إسرائيل في غزة في ظل الحديث عن قرار ببدء عملية عسكرية واسعة النطاق
lebanon 24
11/08/2025 10:36:54 Lebanon 24 Lebanon 24
المقرّرة الأممية لحرية الرأي والتعبير ل"الجزيرة": أنس الشريف قال لي إنه سيواصل كشف الحقيقة وكان صحفياً شجاعاً
lebanon 24
11/08/2025 10:36:54 Lebanon 24 Lebanon 24
شبكة ⁧‫الجزيرة‬⁩: العديد من مسؤولي الجيش الإسرائيلي كرروا تحريضهم ودعواتهم لاستهداف أنس الشريف ورفاقه
lebanon 24
11/08/2025 10:36:54 Lebanon 24 Lebanon 24
03:30 | 2025-08-11
03:26 | 2025-08-11
03:00 | 2025-08-11
02:34 | 2025-08-11
01:08 | 2025-08-11
01:00 | 2025-08-11
