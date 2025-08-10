Advertisement

عربي-دولي

قبل أيام قليلة من لقاء ترامب وبوتين في ألاسكا.. زيلينسكي يتهم موسكو بخداع واشنطن

Lebanon 24
10-08-2025 | 23:13
A-
A+
Doc-P-1403247-638904903668420544.jpg
Doc-P-1403247-638904903668420544.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قبل أيام قليلة من اجتماع مرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا، قام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي باتهام موسكو بمحاولة تضليل واشنطن.
Advertisement

وقال زيلينسكي في كلمته اليومية عبر الفيديو مساء أمس الأحد: "نحن نفهم نية روسيا في محاولة خداع أميركا. لن نسمح بهذا".

ويجتمع الرئيسان ترامب وبوتين، يوم الجمعة المقبل، في ألاسكا لمناقشة حل محتمل لحرب أوكرانيا بعد أكثر من ثلاث سنوات من الصراع. ولم تتم دعوة زيلينسكي لحضور الاجتماع.

وقال السفير الأميركي لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو) ماثيو وايتاكر، لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، أمس الأحد، إنه لا يستبعد دعوة زيلينسكي إلى المحادثات الأميركية الروسية، مضيفًا أن "الرئيس ترامب هو الذي سيتخذ القرار".

وفي كلمته، قال زيلينسكي إنه يقدر تصميم ترامب على إنهاء الحرب، لكنه أضاف أن السبب الوحيد لمواصلة القتال في أوكرانيا هو رغبة بوتين في شن الحرب و "التلاعب بكل من يتواصل معه".

وأشار زيلينسكي إلى أنه سيرفض أي اتفاق سلام ينطوي على تنازلات عن أراض، مؤكدا: "سوف ندافع بالتأكيد عن دولتنا واستقلالنا".

وأضاف "هناك دعم واضح لمبدأ أن كل شيء يتعلق بأوكرانيا يجب أن يتقرر بمشاركة أوكرانيا.

من جانبها، أعلنت كايا كالاس، الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أمس الأحد، عن عقد مؤتمر خاص عبر الفيديو مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قبل المحادثات الأميركية الروسية المرتقبة.(سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الأميركي: مسألة لقاء ترامب وبوتين ستتحدد بناء على التطورات في الأيام القليلة المقبلة
lebanon 24
11/08/2025 10:37:01 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس: ترامب سيتحدث إلى زيلينسكي اليوم بعد لقاء ويتكوف مع بوتين
lebanon 24
11/08/2025 10:37:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: عقد لقاء بوتين وترمب في ألاسكا منطقي للغاية
lebanon 24
11/08/2025 10:37:01 Lebanon 24 Lebanon 24
"ريا" عن مساعد بوتين: روسيا والولايات المتحدة جارتان قريبتان لذلك من المنطقي أن يعقد لقاء بوتين وترامب في ألاسكا
lebanon 24
11/08/2025 10:37:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:30 | 2025-08-11
03:26 | 2025-08-11
03:00 | 2025-08-11
02:34 | 2025-08-11
01:08 | 2025-08-11
01:00 | 2025-08-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24