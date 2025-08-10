قبل أيام قليلة من لقاء ترامب وبوتين في ألاسكا.. زيلينسكي يتهم موسكو بخداع واشنطن

قبل أيام قليلة من اجتماع مرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب
ونظيره الروسي فلاديمير بوتين
في ألاسكا، قام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي باتهام موسكو
بمحاولة تضليل واشنطن
.
وقال زيلينسكي في كلمته اليومية عبر الفيديو مساء أمس الأحد: "نحن نفهم نية روسيا
في محاولة خداع أميركا. لن نسمح بهذا".
ويجتمع الرئيسان ترامب
وبوتين، يوم الجمعة المقبل، في ألاسكا لمناقشة حل محتمل لحرب أوكرانيا
بعد أكثر من ثلاث سنوات من الصراع. ولم تتم دعوة زيلينسكي لحضور الاجتماع.
وقال السفير الأميركي لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو) ماثيو وايتاكر، لشبكة "سي إن
إن" الإخبارية الأميركية، أمس الأحد، إنه لا يستبعد دعوة زيلينسكي إلى المحادثات الأميركية الروسية، مضيفًا أن "الرئيس ترامب هو الذي سيتخذ القرار".
وفي كلمته، قال زيلينسكي إنه يقدر تصميم ترامب على إنهاء الحرب، لكنه أضاف أن السبب الوحيد لمواصلة القتال في أوكرانيا هو رغبة بوتين في شن الحرب و "التلاعب بكل من يتواصل معه".
وأشار زيلينسكي إلى أنه سيرفض أي اتفاق سلام ينطوي على تنازلات عن أراض، مؤكدا: "سوف ندافع بالتأكيد عن دولتنا واستقلالنا".
وأضاف "هناك دعم واضح لمبدأ أن كل شيء يتعلق بأوكرانيا يجب أن يتقرر بمشاركة أوكرانيا.
من جانبها، أعلنت كايا كالاس، الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي
، أمس الأحد، عن عقد مؤتمر خاص عبر الفيديو مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي
قبل المحادثات الأميركية الروسية المرتقبة.(سكاي نيوز)