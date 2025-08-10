قبل أيام قليلة من لقاء ترامب وبوتين في ألاسكا.. زيلينسكي يتهم موسكو بخداع واشنطن

Advertisement

قبل أيام قليلة من اجتماع مرتقب بين الرئيس الأميركي ونظيره الروسي في ألاسكا، قام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي باتهام بمحاولة تضليل .وقال زيلينسكي في كلمته اليومية عبر الفيديو مساء أمس الأحد: "نحن نفهم نية في محاولة خداع أميركا. لن نسمح بهذا".ويجتمع الرئيسان وبوتين، يوم الجمعة المقبل، في ألاسكا لمناقشة حل محتمل لحرب بعد أكثر من ثلاث سنوات من الصراع. ولم تتم دعوة زيلينسكي لحضور الاجتماع.وقال السفير الأميركي لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو) ماثيو وايتاكر، لشبكة " إن" الإخبارية الأميركية، أمس الأحد، إنه لا يستبعد دعوة زيلينسكي إلى المحادثات الأميركية الروسية، مضيفًا أن "الرئيس ترامب هو الذي سيتخذ القرار".وفي كلمته، قال زيلينسكي إنه يقدر تصميم ترامب على إنهاء الحرب، لكنه أضاف أن السبب الوحيد لمواصلة القتال في أوكرانيا هو رغبة بوتين في شن الحرب و "التلاعب بكل من يتواصل معه".وأشار زيلينسكي إلى أنه سيرفض أي اتفاق سلام ينطوي على تنازلات عن أراض، مؤكدا: "سوف ندافع بالتأكيد عن دولتنا واستقلالنا".وأضاف "هناك دعم واضح لمبدأ أن كل شيء يتعلق بأوكرانيا يجب أن يتقرر بمشاركة أوكرانيا.من جانبها، أعلنت كايا كالاس، الممثلة العليا للسياسة الخارجية في ، أمس الأحد، عن عقد مؤتمر خاص عبر الفيديو مع وزراء خارجية الاتحاد قبل المحادثات الأميركية الروسية المرتقبة.(سكاي نيوز)