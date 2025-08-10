قبل لقاء بوتين وترامب.. هذا ما أعلنته دول شمال أوروبا والبلطيق

Advertisement

أعلنت دول شمال والبلطيق ان المفاوضات بشأن إنهاء الحرب بين وروسيا لا يمكن أن تعقد إلا في ظل وقف لإطلاق النار، معتبرة انه لا ينبغي اتخاذ "أي قرارات" من دون مشاركة كييف.ويلتقي مع نظيره الأميركي في ولاية ألاسكا الأميركية، يوم الجمعة المقبل في محاولة لوضع حد للحرب المستمرة منذ نحو ثلاث سنوات، رغم صدور مواقف أوكرانية وأوروبية تحذر من استبعاد كييف من المفاوضات.وأصدر زعماء الدنمارك واستونيا وفنلندا وايسلندا ولاتفيا وليتوانيا والنروج والسويد بيانا مشتركا أمس الأحد أعلنوا فيه "دعمهم الثابت لسيادة أوكرانيا واستقلالها وسلامة أراضيها".وفي حين رحب الزعماء بمبادرة "للمساعدة في إنهاء هذه الحرب"، أكدوا أيضا على ضرورة مشاركة أوكرانيا وأوروبا في المحادثات.وأضافوا "يجب أن يتمتع شعب أوكرانيا بحرية تقرير مستقبله. لا يمكن رسم طريق السلام من دون صوت أوكرانيا".وشدد زعماء دول شمال أوروبا ودول البلطيق على أن "لا قرارات بشأن أوكرانيا من دون أوكرانيا، ولا قرارات بشأن أوروبا من دون أوروبا".(سكاي نيوز)