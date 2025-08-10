31
قبل لقاء بوتين وترامب.. هذا ما أعلنته دول شمال أوروبا والبلطيق
أعلنت دول شمال
أوروبا
والبلطيق ان المفاوضات بشأن إنهاء الحرب بين
أوكرانيا
وروسيا لا يمكن أن تعقد إلا في ظل وقف لإطلاق النار، معتبرة انه لا ينبغي اتخاذ "أي قرارات" من دون مشاركة كييف.
ويلتقي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
مع نظيره الأميركي
دونالد ترامب
في ولاية ألاسكا الأميركية، يوم الجمعة المقبل في محاولة لوضع حد للحرب المستمرة منذ نحو ثلاث سنوات، رغم صدور مواقف أوكرانية وأوروبية تحذر من استبعاد كييف من المفاوضات.
وأصدر زعماء الدنمارك واستونيا وفنلندا وايسلندا ولاتفيا وليتوانيا والنروج والسويد بيانا مشتركا أمس الأحد أعلنوا فيه "دعمهم الثابت لسيادة أوكرانيا واستقلالها وسلامة أراضيها".
وفي حين رحب الزعماء بمبادرة
ترامب
"للمساعدة في إنهاء هذه الحرب"، أكدوا أيضا على ضرورة مشاركة أوكرانيا وأوروبا في المحادثات.
وأضافوا "يجب أن يتمتع شعب أوكرانيا بحرية تقرير مستقبله. لا يمكن رسم طريق السلام من دون صوت أوكرانيا".
وشدد زعماء دول شمال أوروبا ودول البلطيق على أن "لا قرارات بشأن أوكرانيا من دون أوكرانيا، ولا قرارات بشأن أوروبا من دون أوروبا".(سكاي نيوز)
