بعد اغتيال أنس الشريف ورفاقه.. تحذيرات في غزة من "مذابح" جديدة تنوي إسرائيل ارتكابها

بعد اغتيال 5 صحفيين بينهم أنس الشريف ومحمد قريقع، بقصف مباشر لخيمة الصحفيين أمام في غزة أمس الأحد، حذر في غزة، من "مذابح" جديدة تعتزم إسرائيل ارتكابها في القطاع.وقال المكتب في بيان، إن "استهداف طائرات الصحفيين والمؤسسات الإعلامية جريمة حرب مكتملة الأركان، تهدف لإسكات الحقيقة وطمس معالم جرائم الإبادة الجماعية، ويأتي ذلك تمهيداً لخطة الاحتلال الإجرامية للتغطية على المذابح الوحشية الماضية والمقبلة التي نفّذها وينوي تنفيذها في ".وحمّل ، الاحتلال والإدارة الأميركية، وكافة الدول المنخرطة في الإبادة الجماعية، المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم الممنهجة بحق الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة"، مؤكدًا أن "عملية الاغتيال تمت بعد استهداف مقصود ومتعمد ومباشر لخيمة الصحفيين، وقد أسفرت هذه الجريمة النكراء أيضاً عن إصابة عدد من الزملاء الصحفيين الآخرين".وتابع: "باغتيال الاحتلال للزملاء الصحفيين الخمسة يرتفع عدد الصحفيين الذين قتلهم الاحتلال في قطاع غزة خلال الإبادة الجماعية وحتى الآن إلى 237 صحفياً شهيداً".