عربي-دولي

بعد اغتيال أنس الشريف ورفاقه.. تحذيرات في غزة من "مذابح" جديدة تنوي إسرائيل ارتكابها

Lebanon 24
10-08-2025 | 23:23
 بعد اغتيال إسرائيل 5 صحفيين بينهم أنس الشريف ومحمد قريقع، بقصف مباشر لخيمة الصحفيين أمام مستشفى الشفاء في غزة أمس الأحد، حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، من "مذابح" جديدة تعتزم إسرائيل ارتكابها في القطاع.
وقال المكتب في بيان، إن "استهداف طائرات الاحتلال الصحفيين والمؤسسات الإعلامية جريمة حرب مكتملة الأركان، تهدف لإسكات الحقيقة وطمس معالم جرائم الإبادة الجماعية، ويأتي ذلك تمهيداً لخطة الاحتلال الإجرامية للتغطية على المذابح الوحشية الماضية والمقبلة التي نفّذها وينوي تنفيذها في قطاع غزة".

وحمّل المكتب الإعلامي، الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية، وكافة الدول المنخرطة في الإبادة الجماعية، المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم الممنهجة بحق الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة"، مؤكدًا أن "عملية الاغتيال تمت مع سبق الإصرار والترصد بعد استهداف مقصود ومتعمد ومباشر لخيمة الصحفيين، وقد أسفرت هذه الجريمة النكراء أيضاً عن إصابة عدد من الزملاء الصحفيين الآخرين".

وتابع: "باغتيال الاحتلال للزملاء الصحفيين الخمسة يرتفع عدد الشهداء الصحفيين الذين قتلهم الاحتلال في قطاع غزة خلال الإبادة الجماعية وحتى الآن إلى 237 صحفياً شهيداً".
