أستراليا ونيوزيلندا تدرسان الاعتراف بالدولة الفلسطينية

Advertisement

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، اليوم الاثنين، ان أستراليا ستعترف بدولة فلسطينية في أيلول المقبل في الجمعية العامة للأمم المتحدة.وأضاف رئيس وزراء أستراليا أن الاعتراف سيكون مشروطا بالتزامات السلطة ، مشيرا إلى أن هذه فرصة لتحقيق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وأنه "لا مستقبل لحماس في الدولة الفلسطينية".وشدد ألبانيزي، الذي أعلن ذلك عقب اجتماع لمجلس الوزراء، على أن الوضع في غزة تجاوز أسوأ مخاوف العالم، وأن تواصل تحدي القانون الدولي.وقال ألبانيزي في "حل الدولتين هو أفضل أمل للبشرية لكسر دائرة العنف في وإنهاء الصراع والمعاناة والجوع في غزة".وأوضح أنه أبلغ بنيامين بأنه "بحاجة إلى حل سياسي وليس عسكريا".من جانبه، قال رئيس الوزراء النيوزيلندي كريستوفر لوكسون إن حكومته تدرس الاعتراف بدولة فلسطينية.وأضاف بيترز أن حكومة ستتخذ قرارا رسميا في سبتمبر، وستطرح نهجها خلال أسبوع قادة .(سكاي نيوز)