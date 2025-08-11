31
زلزال يضرب العاصمة التركية أنقرة.. كم بلغت قوّته؟
ضرب زلزال
صباح اليوم
الاثنين العاصمة
التركية
أنقرة
، حيث شعر سكان منازل في منطقة تشانكايا القريبة من مبنى التلفزيون الحكومي بهزات أرضية، وفقاً لما نقل مراسل وكالة "نوفوستي".
وأفادت هيئة
إدارة الكوارث
والطوارئ التركية "آفاد" بأن قوة الزلزال بلغت 3.2 درجة على مقياس ريختر، وتم تسجيله في منطقة إتيمسغوت بغرب أنقرة، على عمق 4.6 كيلومترات.
يأتي ذلك في أعقاب زلزال قوي بقوة 6.1 درجة ضرب ولاية باليكسير
غرب تركيا
مساء أمس الأحد، وأسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة نحو 30 آخرين، بالإضافة إلى انهيار 16 مبنى، وفقًا لتصريحات
وزير الداخلية
التركي
علي يرلي قايا.
