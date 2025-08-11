زلزال يضرب العاصمة التركية أنقرة.. كم بلغت قوّته؟

Advertisement

ضرب زلزال الاثنين العاصمة ، حيث شعر سكان منازل في منطقة تشانكايا القريبة من مبنى التلفزيون الحكومي بهزات أرضية، وفقاً لما نقل مراسل وكالة "نوفوستي".وأفادت هيئة والطوارئ التركية "آفاد" بأن قوة الزلزال بلغت 3.2 درجة على مقياس ريختر، وتم تسجيله في منطقة إتيمسغوت بغرب أنقرة، على عمق 4.6 كيلومترات.يأتي ذلك في أعقاب زلزال قوي بقوة 6.1 درجة ضرب ولاية باليكسير مساء أمس الأحد، وأسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة نحو 30 آخرين، بالإضافة إلى انهيار 16 مبنى، وفقًا لتصريحات علي يرلي قايا.