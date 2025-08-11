اللمسات الاخيرة قيد الانجاز.. خطة الهجوم على غزة تنتهي خلال أسبوع

32
كتب موقع "العربية": بعد تصديق الحكومة
الإسرائيلية
على خطة احتلال
قطاع غزة
بالكامل، كشف مسؤولون عسكريون أن الجيش قد يستغرق أسبوعًا آخر على الأقل لتقييم عدد القوات التي سيحتاجها للهجوم على مدينة غزة.
وقال المسؤولون إن الأمر قد يستغرق أسبوعا آخر على الأقل لاستكمال الخطوط العريضة للخطط الخاصة بالهجوم الجديد، وفق ما أفادت صحيفة "تايمز أوف
إسرائيل
".
كما أضافوا أنه بمجرد أن تصبح الخطوط العريضة جاهزة، فإن الجيش سيعرف عدد القوات المطلوبة ومدة بقائها.
ولفتوا إلى أن قوات الاحتياط سوف تستدعى إلى التجنيد في كل الأحوال- إما للهجوم، أو لتبادل القوات الدائمة في جبهات أخرى، أو كليهما.
علماً أن إسرائيل استدعت منذ هجوم السابع من تشرين الاول 2023 الذي نفذته
حماس
في أقصى مرحلة نحو 287 ألف جندي احتياط.
وفي حين ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الخطط العسكرية لاحتلال مدينة غزة ليست واضحة حتى الآن، ومنها مسالك الاقتحام وما إذا كان
الاحتلال
سيتم مرة واحدة أو على مراحل.وأضافت الهيئة أن الجيش
الإسرائيلي
يعتقد أنه سيدفع بكل القوات النظامية إلى غزة، بينما ستُوكل مهمة الجبهات الأخرى إلى قوات الاحتياط.
