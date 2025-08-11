بعد اقتراح ترامب.. ما هي المناطق الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا؟

Advertisement

ذكرت صحيفة "The Washington Post" الأميركية أن "الرئيس الأميركي ، اقترح قبيل اجتماعه مع في ألاسكا هذا الأسبوع، أن تتنازل أوكرانيا عن أراضٍ لروسيا كجزء من اتفاق سلام، وهي الفكرة التي رفضها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على الفور. كما وأعرب زعماء بريطانيا والاتحاد عن دعمهم للرئيس الأوكراني، مؤكدين أن وقف إطلاق النار يجب أن يسبق أي مفاوضات. من جانبه قال إن "تبادل بعض الأراضي" قد يكون "في صالح" الجانبين".وبحسب الصحيفة، "ضمت شبه القرم الأوكرانية بشكل غير قانوني في عام 2014، وبعد أكثر من ثلاث سنوات من الحرب، تسيطر روسيا على حوالي خُمس أوكرانيا، من الحدود مع روسيا إلى شبه جزيرة القرم المحتلة، بما في ذلك المناطق التي تضم صناعات مهمة ومعادن وأكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا. ومنذ غزوها لأوكرانيا في عام 2022، استولت روسيا على كامل منطقة لوغانسك، ومعظم منطقة دونيتسك، وأجزاء كبيرة من منطقتي خيرسون وزابوريجيا، وأجزاء صغيرة من منطقة خاركيف ومنطقة سومي الشمالية، نقطة الانطلاق للتوغل الأوكراني في منطقة كورسك الروسية العام الماضي. واستولت أوكرانيا على نحو 500 ميل مربع من الأراضي الروسية في الهجوم المفاجئ، على أمل استخدامها كأداة مساومة في محادثات السلام المحتملة، لكنها الآن تسيطر على 4 أميال مربعة فقط هناك".وتابعت الصحيفة، "تسيطر روسيا على كامل لوغانسك، إحدى المنطقتين اللتين تُشكلان منطقة دونباس الصناعية. وبعد فشلها في الاستيلاء على كييف في الأسابيع الأولى من الغزو، سارع الكرملين إلى نقل قواته إلى لوغانسك ، التي تضم مدينتي سيفرودونيتسك الاستراتيجية على نهر دونيتس وليسيتشانسك، والتي أعلنت القوات الروسية السيطرة عليها في عام 2022. وتضم سيفيرودونيتسك مصنع أزوت الكيميائي، أحد أكبر مصنعي الأسمدة النيتروجينية في أوكرانيا، كما تُعدّ المنطقة منتجًا هامًا للمعادن، بما في ذلك النحاس والزنك، وفقًا لمعهد دراسات الحرب في ".وأضافت الصحيفة، "تشير تقديرات معهد دراسة الحرب إلى أن موسكو استولت على كل منطقة دونيتسك باستثناء ربعها، وأن تسليمها قبل أي اتفاق لوقف إطلاق النار دون من روسيا بإنهاء الحرب "سيضع القوات الروسية في وضع جيد للغاية لتجديد هجماتها بشروط أكثر ملاءمة". وبحسب معهد دراسات الحرب، فإن خط دفاعي في المنطقة المعروفة باسم "حزام القلعة" في أوكرانيا أعاق التقدم الإقليمي لروسيا، ولا يزال يشكل "عقبة كبيرة أمام مسار روسيا الحالي للتقدم غربا". وبعد أشهر من بدء غزوه، أعلن بوتين بشكل غير قانوني ضم دونيتسك وثلاث مناطق أوكرانية أخرى، على الرغم من أنه لم يتمكن من احتلال أي منها. وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن بعض الأجزاء المحتلة من دونيتسك واجهت في الآونة الأخيرة نقصا حادا في المياه، مما تسبب في إحراج في ظل الدعاية الضخمة التي تقوم بها موسكو وجهود إعادة الإعمار المصممة لمنع عودة المنطقة إلى أوكرانيا".وبحسب الصحيفة، "لطالما كانت منطقة خيرسون الجنوبية هدفًا رئيسيًا لروسيا، إذ تُشكل آخر مكون من "جسر " إلى شبه جزيرة القرم، وهو ما لطالما طمحت إليه موسكو. في كانون الأول، قدّر معهد دراسات الحرب أن روسيا تسيطر على 73% من منطقة خيرسون. وفي تشرين الثاني 2022، حررت القوات الأوكرانية مدينة خيرسون بعد أكثر من ثمانية أشهر من الاحتلال، لكن روسيا استهدفتها باستمرار. وفي حزيران 2023، تبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات بشأن تدمير سد كاخوفكا، وهو بناء ضخم من الحقبة السوفيتية كان في أيدي الروس منذ العام السابق، وكان يزود جزءًا كبيرًا من جنوب أوكرانيا بالمياه. واستولت روسيا على القناة في شباط 2023 لاستعادة تدفق المياه إلى شبه جزيرة القرم، التي قطعتها أوكرانيا عقب احتلالها لها عام 2014".وتابعت الصحيفة، "تعد منطقة زابوريجيا موطنًا لأكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، والتي كانت توفر 20% من الكهرباء لأوكرانيا قبل الغزو الروسي عام 2022. وسيطرت روسيا على محطة إينرهودار النووية في وقت مبكر، وتبادل الجانبان الاتهامات بشن هجمات تهدد سلامتها. وفي آذار، رفض زيلينسكي اقتراح ترامب باستيلاء على المنشأة. ويؤدي احتلال روسيا للمحطة إلى حرمان أوكرانيا من الطاقة التي كانت توفرها، كما يتم استخدام احتياطيات محدودة من الكهرباء للحفاظ على برودة المفاعلات وتجنب كارثة نووية".