في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه.. لاريجاني في العراق اليوم

أفادت وسائل إعلام إيرانية أن أمين للأمن القومي ، ، يغادر اليوم إلى في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه، وذلك بهدف توقيع اتفاقية أمنية ثنائية بين البلدين.وتُعد هذه الاتفاقية، بحسب المصادر، الهدف الأبرز لزيارة لاريجاني، التي ستتبعها جولة إلى لبحث الأوضاع الراهنة، وتنمية العلاقات التجارية، إضافة إلى مناقشة التطورات الأمنية مع مسؤولين وشخصيات مؤثرة.ويُعد علي لاريجاني أحد أبرز الشخصيات السياسية في ، حيث شغل مناصب رفيعة بينها رئاسة الإيراني بين عامي 2008 و2020، ورئاسة هيئة الإذاعة والتلفزيون ، إضافة إلى عمله مستشاراً للمرشد الأعلى للشؤون الاستراتيجية. كما كان أميناً للمجلس الأعلى للأمن القومي بين عامي 2005 و2007، قبل أن يعود إلى المنصب مجدداً مؤخراً.وتأتي هذه الزيارة في ظل ملفات أمنية إقليمية معقدة، ورغبة في تعزيز التعاون مع على صعيد ضبط الحدود ومكافحة التهديدات المشتركة.