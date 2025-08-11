Advertisement

عربي-دولي

نفذت عمليات تفتيش.. قوّات إسرائيلية تتوغل في الأراضي السورية

Lebanon 24
11-08-2025 | 03:00
A-
A+
Doc-P-1403307-638905035339521191.webp
Doc-P-1403307-638905035339521191.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وصلت قوّة إسرائيلية إلى قرية الصمدانية الشرقية في ريف القنيطرة بسوريا، وقد قام عناصرها بتنفيذ عمليات تفتيش على خمسة منازل في القرية، وفق ما أعلنه المرصد السوري لحقوق الإنسان.


وتكوّنت القوة الإسرائيلية من خمس سيارات عسكرية تحمل نحو 25 جنديًا. وبعد إنهاء عمليات التفتيش، انسحبت القوّة باتجاه مواقعها في مناطق القنيطرة المدمرة.
Advertisement

وكذلك يوم أمس، توغلت دورية مؤلفة من 10 عربات تابعة للقوات الإسرائيلية، داخل قرية عين زيوان بريف القنيطرة الجنوبي، جاء ذلك بالتزامن مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الإسرائيلي على علو منخفض فوق أجواء محافظة القنيطرة. كما توغلت دورية إسرائيلية، داخل الأراضي السورية في ريف القنيطرة، حيث دخلت قريتي أوفانيا شمالا وصيدا الحانوت جنوبا، كما دخلت إلى قرية أوفانيا بريف القنيطرة الشمالي، وقامت بنصب حاجز مؤقت على طريق أوفانيا – الحرية، مقابل موقع حاجز الريحانة القديم.

وفي الوقت ذاته، توغلت دورية أخرى في قرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي، دون ورود أنباء عن اشتباكات أو اعتراض من قبل قوات محلية. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
مصادر صحافية سورية: قوات إسرائيلية تتوغل إلى داخل سرية عسكرية بالقرب من قرية الحلبي في ريف القنيطرة وتجري عمليات تفتيش فيها
lebanon 24
11/08/2025 13:12:20 Lebanon 24 Lebanon 24
القوات الإسرائيلية تتوغل فجرا داخل الأراضي اللبنانية وتفجر منزلين في حولا وميس الجبل
lebanon 24
11/08/2025 13:12:20 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام سوري: قوات إسرائيلية تتوغل في عدة مواقع في حوض اليرموك بريف محافظة درعا جنوبي سوريا
lebanon 24
11/08/2025 13:12:20 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات إسرائيلية تتوغل في ريف القنيطرة بسوريا (الحدث)
lebanon 24
11/08/2025 13:12:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2025-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:12 | 2025-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2025-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2025-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:12 | 2025-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:23 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:19 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:35 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:30 | 2025-08-11
05:12 | 2025-08-11
04:50 | 2025-08-11
04:30 | 2025-08-11
04:12 | 2025-08-11
04:05 | 2025-08-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24