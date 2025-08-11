33
عربي-دولي
نفذت عمليات تفتيش.. قوّات إسرائيلية تتوغل في الأراضي السورية
Lebanon 24
11-08-2025
|
03:00
A-
A+
وصلت قوّة إسرائيلية إلى قرية الصمدانية الشرقية في ريف القنيطرة بسوريا، وقد قام عناصرها بتنفيذ عمليات تفتيش على خمسة منازل في القرية، وفق ما أعلنه المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وتكوّنت القوة
الإسرائيلية
من خمس سيارات عسكرية تحمل نحو 25 جنديًا. وبعد إنهاء عمليات التفتيش، انسحبت القوّة باتجاه مواقعها في مناطق القنيطرة المدمرة.
وكذلك يوم أمس، توغلت دورية مؤلفة من 10 عربات تابعة للقوات الإسرائيلية، داخل قرية عين زيوان
بريف
القنيطرة الجنوبي، جاء ذلك بالتزامن مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع
الإسرائيلي
على علو منخفض فوق أجواء محافظة القنيطرة. كما توغلت دورية إسرائيلية، داخل الأراضي
السورية
في ريف القنيطرة، حيث دخلت قريتي أوفانيا شمالا وصيدا الحانوت جنوبا، كما دخلت إلى قرية أوفانيا بريف القنيطرة
الشمالي
، وقامت بنصب حاجز مؤقت على طريق أوفانيا – الحرية، مقابل موقع حاجز الريحانة القديم.
وفي الوقت ذاته، توغلت دورية أخرى في قرية
صيدا
الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي، دون ورود أنباء عن اشتباكات أو اعتراض من قبل قوات محلية. (روسيا اليوم)
