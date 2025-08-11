نفذت عمليات تفتيش.. قوّات إسرائيلية تتوغل في الأراضي السورية

Advertisement

وصلت قوّة إسرائيلية إلى قرية الصمدانية الشرقية في ريف القنيطرة بسوريا، وقد قام عناصرها بتنفيذ عمليات تفتيش على خمسة منازل في القرية، وفق ما أعلنه المرصد السوري لحقوق الإنسان.وتكوّنت القوة من خمس سيارات عسكرية تحمل نحو 25 جنديًا. وبعد إنهاء عمليات التفتيش، انسحبت القوّة باتجاه مواقعها في مناطق القنيطرة المدمرة.وكذلك يوم أمس، توغلت دورية مؤلفة من 10 عربات تابعة للقوات الإسرائيلية، داخل قرية عين زيوان القنيطرة الجنوبي، جاء ذلك بالتزامن مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع على علو منخفض فوق أجواء محافظة القنيطرة. كما توغلت دورية إسرائيلية، داخل الأراضي في ريف القنيطرة، حيث دخلت قريتي أوفانيا شمالا وصيدا الحانوت جنوبا، كما دخلت إلى قرية أوفانيا بريف القنيطرة ، وقامت بنصب حاجز مؤقت على طريق أوفانيا – الحرية، مقابل موقع حاجز الريحانة القديم.وفي الوقت ذاته، توغلت دورية أخرى في قرية الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي، دون ورود أنباء عن اشتباكات أو اعتراض من قبل قوات محلية. (روسيا اليوم)