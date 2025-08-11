عرض على ترامب.. مقترح أوروبي مضاد لخطة بوتين حول أوكرانيا

ردت القوى الأوروبية على خطة لوقف إطلاق النار في بمقترح مضاد اعتبرت أنه يجب أن يكون بمثابة إطار حتى تتمكن المحادثات المقبلة بين الرئيس الأميركي والزعيم الروسي من اكتساب قوة دفع، وفقًا لمسؤولين أوروبيين مطلعين على المحادثات.

فقد أوضح المسؤولون أن الدول الأوروبية الداعمة لكييف رفضت مقترحًا روسيًا يقضي بمقايضة الأجزاء الخاضعة للسيطرة من منطقة دونيتسك بوقف إطلاق النار.



ولفتوا إلى أن الخطة الأوروبية طُرحت خلال اجتماع مع كبار المسؤولين في إنكلترا يوم السبت الماضي، حسب ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال".



إلى ذلك، تضمن الاقتراح مطالب بوقف إطلاق النار قبل اتخاذ أي خطوات أخرى.



ضمانات أمنية

كما نص على أنه لا يمكن تبادل الأراضي إلا بشكل متبادل، أي أنه إذا انسحبت أوكرانيا من بعض المناطق، فيجب على الانسحاب من مناطق أخرى أيضاً.

كذلك نصت الخطة الأوروبية، التي عُرضت على الأميركي جيه دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ومبعوث إلى أوكرانيا كيث كيلوج، والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، على أن أي تنازل إقليمي من كييف يجب أن يكون محميًا بضمانات أمنية صارمة، بما في ذلك عضوية أوكرانيا المحتملة في حلف شمال الأطلسي.



أتى ذلك فيما يرتقب أن يتباحث وزراء خارجية دول في الخطوات المقبلة في اجتماع عبر الفيديو اليوم الاثنين، يشارك فيه الأوكراني.