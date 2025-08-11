33
عربي-دولي
عرض على ترامب.. مقترح أوروبي مضاد لخطة بوتين حول أوكرانيا
Lebanon 24
11-08-2025
|
03:26
A-
A+
ردت القوى الأوروبية على خطة
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
لوقف إطلاق النار في
أوكرانيا
بمقترح مضاد اعتبرت أنه يجب أن يكون بمثابة إطار حتى تتمكن المحادثات المقبلة بين الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
والزعيم الروسي من اكتساب قوة دفع، وفقًا لمسؤولين أوروبيين مطلعين على المحادثات.
فقد أوضح المسؤولون أن الدول الأوروبية الداعمة لكييف رفضت مقترحًا روسيًا يقضي بمقايضة الأجزاء الخاضعة للسيطرة
الأوكرانية
من منطقة دونيتسك بوقف إطلاق النار.
ولفتوا إلى أن الخطة الأوروبية طُرحت خلال اجتماع مع كبار المسؤولين
الأميركيين
في إنكلترا يوم السبت الماضي، حسب ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال".
إلى ذلك، تضمن الاقتراح
الأوروبي
مطالب بوقف إطلاق النار قبل اتخاذ أي خطوات أخرى.
ضمانات أمنية
كما نص على أنه لا يمكن تبادل الأراضي إلا بشكل متبادل، أي أنه إذا انسحبت أوكرانيا من بعض المناطق، فيجب على
روسيا
الانسحاب من مناطق أخرى أيضاً.
كذلك نصت الخطة الأوروبية، التي عُرضت على
نائب الرئيس
الأميركي جيه دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ومبعوث
ترامب
إلى أوكرانيا كيث كيلوج، والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، على أن أي تنازل إقليمي من كييف يجب أن يكون محميًا بضمانات أمنية صارمة، بما في ذلك عضوية أوكرانيا المحتملة في حلف شمال الأطلسي.
أتى ذلك فيما يرتقب أن يتباحث وزراء خارجية دول
الاتحاد الأوروبي
في الخطوات المقبلة في اجتماع عبر الفيديو اليوم الاثنين، يشارك فيه
وزير الخارجية
الأوكراني.
