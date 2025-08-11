Advertisement

عربي-دولي

عرض على ترامب.. مقترح أوروبي مضاد لخطة بوتين حول أوكرانيا

Lebanon 24
11-08-2025 | 03:26
A-
A+
Doc-P-1403314-638905051168778400.webp
Doc-P-1403314-638905051168778400.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ردت القوى الأوروبية على خطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوقف إطلاق النار في أوكرانيا بمقترح مضاد اعتبرت أنه يجب أن يكون بمثابة إطار حتى تتمكن المحادثات المقبلة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الروسي من اكتساب قوة دفع، وفقًا لمسؤولين أوروبيين مطلعين على المحادثات.
Advertisement
فقد أوضح المسؤولون أن الدول الأوروبية الداعمة لكييف رفضت مقترحًا روسيًا يقضي بمقايضة الأجزاء الخاضعة للسيطرة الأوكرانية من منطقة دونيتسك بوقف إطلاق النار.

ولفتوا إلى أن الخطة الأوروبية طُرحت خلال اجتماع مع كبار المسؤولين الأميركيين في إنكلترا يوم السبت الماضي، حسب ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال".

إلى ذلك، تضمن الاقتراح الأوروبي مطالب بوقف إطلاق النار قبل اتخاذ أي خطوات أخرى.

ضمانات أمنية
كما نص على أنه لا يمكن تبادل الأراضي إلا بشكل متبادل، أي أنه إذا انسحبت أوكرانيا من بعض المناطق، فيجب على روسيا الانسحاب من مناطق أخرى أيضاً.
كذلك نصت الخطة الأوروبية، التي عُرضت على نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ومبعوث ترامب إلى أوكرانيا كيث كيلوج، والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، على أن أي تنازل إقليمي من كييف يجب أن يكون محميًا بضمانات أمنية صارمة، بما في ذلك عضوية أوكرانيا المحتملة في حلف شمال الأطلسي.

أتى ذلك فيما يرتقب أن يتباحث وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في الخطوات المقبلة في اجتماع عبر الفيديو اليوم الاثنين، يشارك فيه وزير الخارجية الأوكراني.
مواضيع ذات صلة
وول ستريت جورنال: أوروبا وأوكرانيا قدمتا مقترحا مضادا لخطة بوتين لوقف النار
lebanon 24
11/08/2025 13:12:26 Lebanon 24 Lebanon 24
بلومبرغ: لندن ستستضيف اجتماعات لمسؤولين أميركيين وبريطانيين وأوروبيين وأوكرانيين لبحث مقترح ترامب-بوتين للسلام
lebanon 24
11/08/2025 13:12:26 Lebanon 24 Lebanon 24
بلومبرغ: بوتين يدرس عرض هدنة جوية مع أوكرانيا من دون إنهاء الحرب على ترامب
lebanon 24
11/08/2025 13:12:26 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار بوتين: لم نرد حتى الآن على مقترح قمة ثلاثية مع ترامب وزيلينسكي
lebanon 24
11/08/2025 13:12:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2025-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:12 | 2025-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2025-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2025-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:12 | 2025-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:23 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:19 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:35 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:30 | 2025-08-11
05:12 | 2025-08-11
04:50 | 2025-08-11
04:30 | 2025-08-11
04:12 | 2025-08-11
04:05 | 2025-08-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24