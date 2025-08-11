Advertisement

خاص

اي اوكرانيا يريد ترامب التنازل عنها لبوتين؟.. هذا ما كشفه تقرير فرنسي

ترجمة رنا قرعة قربان - Rana Karaa Korban

|
Lebanon 24
11-08-2025 | 05:30
A-
A+
Doc-P-1403327-638905067809090824.webp
Doc-P-1403327-638905067809090824.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكر موقع "Blick" الفرنسي أن "حجة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أصبحت معروفة، وهي صحيحة: وحده "تبادل الأراضي" المقبول بين روسيا وأوكرانيا كفيلٌ بإنهاء القتال الذي يُدمّر كييف. ولكن عن أي نوع من التبادل نتحدث؟ وعلى أي أساس؟ وهل الوجود العسكري الروسي لا رجعة فيه؟ وهل من المقبول بتر أوكرانيا، الدولة ذات الحدود الدولية المعترف بها؟ إن العنصر الأول لفهم استراتيجية ترامب هو إلقاء نظرة جيدة على خريطة أوكرانيا. لقد أصبحت الجهة الشرقية بأكملها من البلاد، من مقاطعة دونيتسك في الشمال إلى شبه جزيرة القرم في الجنوب، تحت سيطرة الجيش الروسي. هذا لا يعني أن كل هذه المقاطعات محتلة، فالمقاطعة الوحيدة الخاضعة بالكامل لسيطرة موسكو والقوات الموالية لها هي لوغانسك. العبرة من هذه القصة، وفقًا للإدارة الأميركية الحالية، هي أن ميزان القوى في هذه المنطقة يميل لصالح روسيا، واستعادة هذه الأراضي المفقودة ليست في متناول الجيش الأوكراني. لذا، يجب أن نتوقف عند هذا الحد".
Advertisement

وبحسب الموقع، "العنصر الثاني هو تاريخ هذه الأقاليم ووضعها القانوني. ومن وجهة نظر تاريخية، فإن حقيقة أن شبه جزيرة القرم تنتمي إلى روسيا هي، على سبيل المثال، حجة استخدمتها موسكو منذ البداية وقبلها المجتمع الدولي بحكم الأمر الواقع، الذي أدان هذا الضم في عام 2014، ولكن من دون أن يتفاعل عسكريا. إن الوجود الكبير للمتحدثين باللغة الروسية، وحتى المواطنين الروس، في أربع مقاطعات هي لوغانسك، ودونيتسك، وخيرسون، وزابوريجيا هو حجة أخرى يستخدمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإثبات أن روسيا يجب أن تحمي الأقليات الروسية في جوارها".

وتابع الموقع، "العنصر الأخير أن هذه الأراضي الخمس التي فقدتها أوكرانيا جزئياً أصبحت تابعة رسمياً للاتحاد الروسي منذ تنظيم الاستفتاءات على الفور في عام 2014 في شبه جزيرة القرم وفي أيلول 2022 بالنسبة للمقاطعات الأخرى. ويستخلص ترامب درساً من هذا: أياً كانت النتيجة الدبلوماسية التي سيتم التوصل إليها، فإن هذه المناطق سوف تظل روسية".

وبحسب الموقع، "اجتزاء الأراضي الذي كان ترامب سيوافق عليه أيضاً هو حرمان روسيا من بعض الجيوب التي يسيطر عليها جيشها، وتلك المتعلقة بالمناطق غير المحتلة في مقاطعات دونيتسك وخيرسون وزابوريجيا. في الحالتين، يمكن للروس الانسحاب للاحتفاظ بـ 50% فقط من هذه الأراضي، مقارنةً بـ 70% التي تحتلها حاليًا، كما وستُمنح ضماناتٌ للسماح لكل من روسيا وأوكرانيا بالوصول إلى البحر الأسود. أخيراً، إنشاء منطقة منزوعة السلاح يتواجه فيها الجيشان. هذه الفكرة ليست جديدة، وهي تشبه ما أنهى الحرب الكورية في عام 1953: تجميد المكاسب الإقليمية، والذي أصبح دائماً من خلال نشر القوات على الجانبين. سيتم تسليح الجيش الأوكراني من قِبل الأميركيين والأوروبيين لدعم أي هجوم روسي مستقبلي، ويمكن نشر قوة "الطمأنة" الأوروبية التي اقترحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل عام داخل البلاد. لن يكون الصراع في أوكرانيا مجمدًا، كما هو الحال في ترانسنيستريا الصغيرة، الجيب الموالي لروسيا الواقع في مولدوفا، إنما سيكون هناك شكل من أشكال الحماية الدولية لهذه "الصفقة"."

وتابع الموقع، "هل يُمكن الآن إقناع السلطات الأوكرانية بقبول "يالطا" الألاسكية دون دعوة فولوديمير زيلينسكي إلى قمة 15 آب؟  الإجابة هي لا. ومن الناحية المثالية، ينبغي أن تتم المرحلة الثانية من المناقشات بعد وقت قصير جدا من الاجتماع في ألاسكا، وقبل زيارة ترامب إلى موسكو، والتي يمكن أن تتم بحلول نهاية عام 2025".
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
ما دلالات تعليق ترامب إرسال المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا؟ تقرير يكشف
lebanon 24
11/08/2025 19:02:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير لـ"إيكونوميست" يتحدث عن 3 قضايا ساخنة في أوكرانيا.. هذا ما كشفه
lebanon 24
11/08/2025 19:02:23 Lebanon 24 Lebanon 24
أيّ إيران يريدُ "الشرق الأوسط"؟ تقريرٌ يتحدث
lebanon 24
11/08/2025 19:02:23 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب لا يريد مواصلة ضرب إيران.. هذا ما كشفه موقع "اكسيوس"
lebanon 24
11/08/2025 19:02:23 Lebanon 24 Lebanon 24

خاص

عربي-دولي

صحافة أجنبية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة رنا قرعة قربان - Rana Karaa Korban

أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2025-08-11
12:00 | 2025-08-11
11:29 | 2025-08-11
11:04 | 2025-08-11
11:00 | 2025-08-11
10:46 | 2025-08-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24