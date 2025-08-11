Advertisement

ذكر موقع "Blick" الفرنسي أن "حجة الرئيس الأميركي أصبحت معروفة، وهي صحيحة: وحده "تبادل الأراضي" المقبول بين وأوكرانيا كفيلٌ بإنهاء القتال الذي يُدمّر كييف. ولكن عن أي نوع من التبادل نتحدث؟ وعلى أي أساس؟ وهل الوجود العسكري الروسي لا رجعة فيه؟ وهل من المقبول بتر ، الدولة ذات الحدود الدولية المعترف بها؟ إن العنصر الأول لفهم استراتيجية هو إلقاء نظرة جيدة على خريطة أوكرانيا. لقد أصبحت الجهة الشرقية بأكملها من البلاد، من مقاطعة دونيتسك في إلى شبه القرم في الجنوب، تحت سيطرة الجيش الروسي. هذا لا يعني أن كل هذه المقاطعات محتلة، فالمقاطعة الوحيدة الخاضعة بالكامل لسيطرة موسكو والقوات الموالية لها هي لوغانسك. العبرة من هذه القصة، وفقًا للإدارة الأميركية الحالية، هي أن ميزان القوى في هذه المنطقة يميل لصالح روسيا، واستعادة هذه الأراضي المفقودة ليست في متناول الجيش الأوكراني. لذا، يجب أن نتوقف عند هذا الحد".وبحسب الموقع، "العنصر الثاني هو تاريخ هذه الأقاليم ووضعها القانوني. ومن وجهة نظر تاريخية، فإن حقيقة أن شبه جزيرة القرم تنتمي إلى روسيا هي، على سبيل المثال، حجة استخدمتها موسكو منذ البداية وقبلها المجتمع الدولي بحكم الأمر الواقع، الذي أدان هذا الضم في عام 2014، ولكن من دون أن يتفاعل عسكريا. إن الوجود الكبير للمتحدثين باللغة الروسية، وحتى المواطنين الروس، في أربع مقاطعات هي لوغانسك، ودونيتسك، وخيرسون، وزابوريجيا هو حجة أخرى يستخدمها لإثبات أن روسيا يجب أن تحمي الأقليات الروسية في جوارها".وتابع الموقع، "العنصر الأخير أن هذه الأراضي الخمس التي فقدتها أوكرانيا جزئياً أصبحت تابعة رسمياً للاتحاد الروسي منذ تنظيم الاستفتاءات على الفور في عام 2014 في شبه جزيرة القرم وفي أيلول 2022 بالنسبة للمقاطعات الأخرى. ويستخلص ترامب درساً من هذا: أياً كانت النتيجة الدبلوماسية التي سيتم التوصل إليها، فإن هذه المناطق سوف تظل روسية".وبحسب الموقع، "اجتزاء الأراضي الذي كان ترامب سيوافق عليه أيضاً هو حرمان روسيا من بعض الجيوب التي يسيطر عليها جيشها، وتلك المتعلقة بالمناطق غير المحتلة في مقاطعات دونيتسك وخيرسون وزابوريجيا. في الحالتين، يمكن للروس الانسحاب للاحتفاظ بـ 50% فقط من هذه الأراضي، مقارنةً بـ 70% التي تحتلها حاليًا، كما وستُمنح ضماناتٌ للسماح لكل من روسيا وأوكرانيا بالوصول إلى البحر الأسود. أخيراً، إنشاء منطقة منزوعة السلاح يتواجه فيها الجيشان. هذه الفكرة ليست جديدة، وهي تشبه ما أنهى الحرب الكورية في عام 1953: تجميد المكاسب الإقليمية، والذي أصبح دائماً من خلال نشر القوات على الجانبين. سيتم تسليح الجيش الأوكراني من قِبل والأوروبيين لدعم أي هجوم روسي مستقبلي، ويمكن نشر قوة "الطمأنة" الأوروبية التي اقترحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل عام داخل البلاد. لن يكون الصراع في أوكرانيا مجمدًا، كما هو الحال في ترانسنيستريا الصغيرة، الجيب الموالي لروسيا الواقع في مولدوفا، إنما سيكون هناك شكل من أشكال الحماية الدولية لهذه "الصفقة"."وتابع الموقع، "هل يُمكن الآن إقناع السلطات الأوكرانية بقبول "يالطا" الألاسكية دون دعوة فولوديمير زيلينسكي إلى قمة 15 آب؟ الإجابة هي لا. ومن الناحية المثالية، ينبغي أن تتم المرحلة الثانية من المناقشات بعد وقت قصير جدا من الاجتماع في ألاسكا، وقبل زيارة ترامب إلى موسكو، والتي يمكن أن تتم بحلول نهاية عام 2025".