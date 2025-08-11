Advertisement

عربي-دولي

رداً على تدريبات أميركية كورية جنوبية.. بيونغ ياتغ تهدد

Lebanon 24
11-08-2025 | 04:50
A-
A+
Doc-P-1403350-638905100444356906.webp
Doc-P-1403350-638905100444356906.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
هددت بيونغ يانغ بالرد على مناورات عسكرية مشتركة مرتقبة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، واصفة إياها بـ"الاستفزاز العسكري المباشر".
Advertisement

وقال وزير الدفاع الكوري الشمالي نو كوانغ-تشول إن الجيش يحمل على عاتقه "مهمة أساسية" هي الدفاع عن الأمن القومي في مواجهة التدريبات واسعة النطاق التي ستستمر 11 يوما بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، والتي قال إنها تشكل تهديدا حقيقيا وخطيرا.

وأضاف "نو" أن القوات المسلحة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ستتعامل بحزم وإصرار مع التدريبات الحربية التي تنفذها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وستمارس حقها في الدفاع عن سيادتها بكل ما تملك من قوة، وذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الاثنين.

جاء ذلك عقب إعلان كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، أن التدريبات السنوية ستبدأ في 18 آب لاختبار التحكم في القيادة وتعبئة القوات في إطار استراتيجية أمنية معززة لمواجهة التهديد المتزايد بشن حرب نووية من جانب كوريا الشمالية


وذكر الجانبان أن جزءا كبيرا من التدريبات الميدانية سيؤجل وسيُجرى بشكل منفصل الشهر المقبل، وأرجعا هذا إلى الأحوال الجوية.

وينظر إلى التأجيل على نطاق واسع على أنه مبادرة من الرئيس الكوري الجنوبي الليبرالي لي جيه-ميونغ الذي فاز بالانتخابات المبكرة التي جرت في حزيران من أجل تخفيف حدة التوتر مع بيونغ يانغ.(العربية)
مواضيع ذات صلة
لافروف: مستعدون للمساعدة في الحوار بين الكوريتين في قضايا تهم بيونغ يانغ
lebanon 24
11/08/2025 13:12:53 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن إعلام كوري: المدعي العام لكوريا الجنوبية يوجه الاتهام إلى الرئيس السابق يون سوك يول
lebanon 24
11/08/2025 13:12:53 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء الكورية الشمالية: بيونغ يانغ لا تنكر أن العلاقة بين كيم جونغ أون وترامب ليست سيئة
lebanon 24
11/08/2025 13:12:53 Lebanon 24 Lebanon 24
كوريا الجنوبية: نؤيد استئناف المحادثات بين أميركا وكوريا الشمالية
lebanon 24
11/08/2025 13:12:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:23 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:19 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:35 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:30 | 2025-08-11
05:12 | 2025-08-11
04:30 | 2025-08-11
04:12 | 2025-08-11
04:05 | 2025-08-11
03:58 | 2025-08-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24