رداً على تدريبات أميركية كورية جنوبية.. بيونغ ياتغ تهدد

هددت بيونغ يانغ بالرد على مناورات عسكرية مشتركة مرتقبة بين وكوريا الجنوبية، واصفة إياها بـ"الاستفزاز العسكري المباشر".وقال الكوري نو كوانغ-تشول إن الجيش يحمل على عاتقه "مهمة أساسية" هي الدفاع عن في مواجهة التدريبات واسعة النطاق التي ستستمر 11 يوما بين الجنوبية والولايات المتحدة، والتي قال إنها تشكل تهديدا حقيقيا وخطيرا.وأضاف "نو" أن القوات المسلحة لجمهورية كوريا الشعبية ستتعامل بحزم وإصرار مع التدريبات الحربية التي تنفذها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وستمارس حقها في الدفاع عن سيادتها بكل ما تملك من قوة، وذلك في بيان نشرته المركزية الكورية الشمالية، اليوم الاثنين.جاء ذلك عقب إعلان كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، أن التدريبات السنوية ستبدأ في 18 آب لاختبار القيادة وتعبئة القوات في إطار استراتيجية أمنية معززة لمواجهة التهديد المتزايد بشن حرب نووية من جانبوذكر الجانبان أن جزءا كبيرا من التدريبات الميدانية سيؤجل وسيُجرى بشكل منفصل الشهر المقبل، وأرجعا هذا إلى الأحوال الجوية.وينظر إلى التأجيل على نطاق واسع على أنه مبادرة من الرئيس الكوري الجنوبي الليبرالي لي جيه-ميونغ الذي فاز بالانتخابات المبكرة التي جرت في حزيران من أجل تخفيف حدة التوتر مع بيونغ يانغ.(العربية)