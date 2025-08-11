Advertisement

عربي-دولي

توتر بين دمشق و"قسد".. انسحاب من حواجز وإغلاق "الكاستيلو"

Lebanon 24
11-08-2025 | 09:45
انسحب عناصر قوى الأمن الداخلي السوري من الحواجز المشتركة مع "قسد" عند مداخل الشيخ مقصود والأشرفية بحلب، وأغلقت طريق "الكاستيلو"، من دون تسجيل اشتباكات، حسب "سكاي نيوز".
وذكرت "وكالة الأنباء الألمانية" أن الحكومة السورية دفعت تعزيزات إلى ريف حلب الشرقي والرقة (سد تشرين، دير حافر، الزملة) من مرتبات الفرقتين 60 و76.
 
ونقلت عن مصادر أن الخطوات جاءت بعد "استهدافات متكررة" من "قسد" و"انقلاب" على اتفاق 10 مارس ومخرجات مؤتمر الحسكة، مع إلغاء اجتماع باريس واحتمال اللجوء إلى عمل عسكري بالتنسيق مع تركيا، وسط إشارات إلى أن زيارة هاكان فيدان إلى دمشق قد تسرّع ذلك.
