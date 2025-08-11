

وذكرت "وكالة " أن الحكومة دفعت تعزيزات إلى ريف حلب الشرقي والرقة (سد تشرين، دير حافر، الزملة) من مرتبات الفرقتين 60 و76. انسحب عناصر السوري من الحواجز المشتركة مع "قسد" عند مداخل الشيخ مقصود والأشرفية بحلب، وأغلقت طريق "الكاستيلو"، من دون تسجيل اشتباكات، حسب " ".

ونقلت عن مصادر أن الخطوات جاءت بعد "استهدافات متكررة" من "قسد" و"انقلاب" على اتفاق 10 ومخرجات مؤتمر الحسكة، مع إلغاء اجتماع واحتمال اللجوء إلى عمل عسكري بالتنسيق مع ، وسط إشارات إلى أن زيارة هاكان فيدان إلى قد تسرّع ذلك.