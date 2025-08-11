Advertisement

عربي-دولي

ترامب يفرض السيطرة الفيدرالية على شرطة واشنطن... ما السبب؟

Lebanon 24
11-08-2025 | 11:04
A-
A+
Doc-P-1403467-638905330391986368.png
Doc-P-1403467-638905330391986368.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، "أنا أُفعّل رسميًا المادة 740 من قانون الحكم المحلي لمقاطعة كولومبيا، أنتم تعرفون ما يعنيه ذلك، وأضع إدارة شرطة العاصمة واشنطن تحت السيطرة الفيدرالية المباشرة".
Advertisement



وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: هذه الاجراءات تأتي لأن "هناك أمرًا خرج عن السيطرة، لكننا سنعيده إلى السيطرة بسرعة كبيرة، كما فعلنا على الحدود الجنوبية".



وأضاف: "أقوم بنشر الحرس الوطني للمساعدة في إعادة ترسيخ القانون والنظام والسلامة العامة في واشنطن العاصمة، وسيُسمح لهم بأداء عملهم بشكل صحيح".



عرض ترامب أوراقًا تحتوي على رسوم بيانية تقارن معدل الجريمة في واشنطن بمعدلاتها في مدن ودول مثل بغداد، بنما سيتي، سان خوسيه، وكولومبيا.



وزعم ترامب أن معدل الجريمة في واشنطن يبلغ ضعف أو ثلاثة أضعاف ما تشهده تلك الدول. وقال: "إذن، هل تريدون العيش في أماكن مثل هذه؟ لا أعتقد ذلك. لا أعتقد ذلك".
مواضيع ذات صلة
ترامب يعلن وضع قسم شرطة العاصمة تحت السيطرة الفيدرالية  (الجزيرة)
lebanon 24
12/08/2025 02:46:00 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: الحكومة الفيدرالية ستتولى السيطرة على واشنطن العاصمة إذا لم تتمكن الحكومة المحلية من تنظيم أمورها
lebanon 24
12/08/2025 02:46:00 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن بوست: خوادم اثنتين على الأقل من الوكالات الفيدرالية الأميركية تعرضت للاختراق من قبل القراصنة
lebanon 24
12/08/2025 02:46:00 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: قد نفرض رسوماً جمركية على الصين بسبب شرائها النفط الروسي
lebanon 24
12/08/2025 02:46:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:55 | 2025-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:40 | 2025-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:12 | 2025-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:11 | 2025-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:13 | 2025-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:55 | 2025-08-11
16:40 | 2025-08-11
16:12 | 2025-08-11
16:11 | 2025-08-11
15:13 | 2025-08-11
15:11 | 2025-08-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24