عربي-دولي
ترامب يفرض السيطرة الفيدرالية على شرطة واشنطن... ما السبب؟
Lebanon 24
11-08-2025
|
11:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، اليوم الاثنين، "أنا أُفعّل رسميًا المادة 740 من قانون الحكم المحلي لمقاطعة
كولومبيا
، أنتم تعرفون ما يعنيه ذلك، وأضع إدارة شرطة العاصمة
واشنطن
تحت السيطرة
الفيدرالية المباشرة".
وقال
ترامب
خلال
مؤتمر صحفي
في
البيت الأبيض
: هذه الاجراءات تأتي لأن "هناك أمرًا خرج عن السيطرة، لكننا سنعيده إلى السيطرة بسرعة كبيرة، كما فعلنا على الحدود الجنوبية".
وأضاف: "أقوم بنشر
الحرس الوطني
للمساعدة في إعادة ترسيخ القانون والنظام والسلامة العامة في واشنطن العاصمة، وسيُسمح لهم بأداء عملهم بشكل صحيح".
عرض ترامب أوراقًا تحتوي على رسوم بيانية تقارن معدل الجريمة في واشنطن بمعدلاتها في مدن ودول مثل
بغداد
، بنما سيتي، سان
خوسيه
، وكولومبيا.
وزعم ترامب أن معدل الجريمة في واشنطن يبلغ ضعف أو ثلاثة أضعاف ما تشهده تلك الدول. وقال: "إذن، هل تريدون العيش في أماكن مثل هذه؟ لا أعتقد ذلك. لا أعتقد ذلك".
