قبل الاجتماع.. هذا ما سيطلبه ترامب من بوتين

أعلن الرئيس الأميركي ، اليوم الاثنين، أنه سيطلب من إنهاء النزاع في قبل الاجتماع، مشيرًا إلى أنه سيتصل بالقادة بعد الاجتماع.

وفي تصريح له، أكّد أن 88% من سكان أوكرانيا يرغبون في اتفاق سلام مع ، وفقًا لاستطلاعات الرأي.

وتوقع ترامب أنه بعد لقائه بوتين، سيُعقد لقاء بين وفلاديمير زيلينسكي، أو قمة ثلاثية تضم الأخير.

وأعرب عن استيائه من تصريحات زيلينسكي التي أكد فيها أنه سيحتاج إلى موافقة دستورية بشأن الإقليمية.

وأكد ترامب أنه يسمح بتطبيع العلاقات التجارية بين روسيا والولايات المتحدة.