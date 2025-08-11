Advertisement

عربي-دولي

قبل الاجتماع.. هذا ما سيطلبه ترامب من بوتين

Lebanon 24
11-08-2025 | 12:03
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أنه سيطلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنهاء النزاع في أوكرانيا قبل الاجتماع، مشيرًا إلى أنه سيتصل بالقادة الأوروبيين بعد الاجتماع.

وفي تصريح له، أكّد ترامب أن 88% من سكان أوكرانيا يرغبون في اتفاق سلام مع روسيا، وفقًا لاستطلاعات الرأي.

وتوقع ترامب أنه بعد لقائه بوتين، سيُعقد لقاء بين الرئيس الروسي وفلاديمير زيلينسكي، أو قمة ثلاثية تضم الأخير.

وأعرب عن استيائه من تصريحات زيلينسكي التي أكد فيها أنه سيحتاج إلى موافقة دستورية بشأن القضايا الإقليمية.

وأكد ترامب أنه يسمح بتطبيع العلاقات التجارية بين روسيا والولايات المتحدة.

