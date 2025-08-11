Advertisement

عربي-دولي

البرلمان العربي يرحب بإعلان أستراليا الاعتراف بفلسطين.. ودعوة للسير على خطاها

11-08-2025 | 14:42
رحب محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بإعلان رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيز عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين، معتبرًا هذه الخطوة تقدمًا إيجابيًا في مسار الاعتراف الدولي بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
كما أشاد اليماحي بإعلان نيوزيلندا دراسة الاعتراف بدولة فلسطين، مثمنًا تزايد المواقف الدولية الداعمة لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم. ودعا باقي دول العالم إلى الإسراع في اتخاذ خطوات مماثلة، معتبرًا ذلك واجبًا قانونيًا وأخلاقيًا، فضلاً عن كونه مساهمة حقيقية لإنهاء الاحتلال وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني التي امتدت لعقود، وتعزيز فرص السلام العادل والشامل في المنطقة.

وشدد رئيس البرلمان العربي على أن الاعتراف بدولة فلسطين يشكل حجر الزاوية لأي تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن البرلمان سيواصل جهوده البرلمانية والدبلوماسية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني على جميع المستويات.
