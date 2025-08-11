ولي العهد السعودي وزيلينسكي يبحثان مستجدات الأزمة الأوكرانية

Advertisement

بحث ولي السعودي ، مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، تطورات الأزمة ، إذ أكد ولي العهد السعودي حرص بلاده ودعمها لكافة المساعي والجهود الرامية لحل الأزمة، والوصول إلى السلام وبذل المساعي الحميدة لتسهيل الحوار.جاء ذلك في أثناء تلقي ولي العهد السعودي اتصالًا هاتفيًا، من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، رئيس ، فيما عبر الرئيس الأوكراني عن تقديره للجهود التي تبذلها من أجل السلام.