عربي-دولي

ولي العهد السعودي وزيلينسكي يبحثان مستجدات الأزمة الأوكرانية

Lebanon 24
11-08-2025 | 14:43
بحث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، تطورات الأزمة الأوكرانية، إذ أكد ولي العهد السعودي حرص بلاده ودعمها لكافة المساعي والجهود الرامية لحل الأزمة، والوصول إلى السلام وبذل المساعي الحميدة لتسهيل الحوار.
جاء ذلك في أثناء تلقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالًا هاتفيًا، من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا، فيما عبر الرئيس الأوكراني عن تقديره للجهود التي تبذلها المملكة من أجل السلام.
