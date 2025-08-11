Advertisement

عربي-دولي

هذا ما قالته مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي عن حرب غزة

Lebanon 24
11-08-2025 | 15:13
Doc-P-1403561-638905481109358656.png
Doc-P-1403561-638905481109358656.png photos 0
اعتبرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أن الحرب في غزة تزداد خطورة يوما بعد آخر.
وفي بيان لها على منصة "إكس"، قالت كالاس: "لو كان الحل العسكري ممكنا، لكانت الحرب انتهت بالفعل".



واوضحت أن أولويات الاتحاد الأوروبي لا تزال تقديم الدعم الإنساني، عبر أشكال منها تمكين المنظمات غير الحكومية من الوصول إلى غزة، والوقف الفوري لإطلاق النار وإطلاق باقي الرهائن.
