هذا ما قالته مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي عن حرب غزة

وفي بيان لها على منصة "إكس"، قالت كالاس: "لو كان الحل العسكري ممكنا، لكانت الحرب انتهت بالفعل".واوضحت أن أولويات الاتحاد لا تزال تقديم الدعم الإنساني، عبر أشكال منها تمكين المنظمات غير الحكومية من الوصول إلى غزة، والوقف الفوري لإطلاق النار وإطلاق باقي الرهائن.