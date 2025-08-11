Advertisement

عربي-دولي

الحرس الثوري ينتقد تصريحات الرئيس الإيراني... وهذا ما حذر منه

Lebanon 24
11-08-2025 | 16:12
A-
A+
Doc-P-1403576-638905510624997321.jpeg
Doc-P-1403576-638905510624997321.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وجّه نائب مساعد الشؤون السياسية في الحرس الثوري الإيراني، عزيز غضنفري، انتقاداً لاذعاً لتصريحات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الأخيرة، التي أدلى بها أمس، والتي أكد فيها على ضرورة التفاوض لتفادي تعرض إيران لأي هجوم.
Advertisement


وكتب غضنفري في مقال محذراً من أنّ "ساحة السياسة الخارجية ليست مكانا لقول كل حقيقة"، معتبراً أن "تكرار الأخطاء الكلامية يمكن أن يترتب عليه تبعات تمسّ المصالح الوطنية"، وفق ما نقل موقع "مرصد إيران".ّ



كما أكد أنّ التصريحات الخاطئة الصادرة عن مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى تصبّ بالدرجة الأولى في ضرر الحكومة نفسها، وتضيق مساحة تحرّكها في ميدان السياسة الخارجية "المعقد والمرهق" بل وحتى في السياسة الداخلية.



وأشار إلى فترة الحملات الانتخابية للرئاسة عام 2024، مبيناً أنّ بزشكيان حينها كان غالباً يقرأ نصوصاً مكتوبة مسبقاً لتفادي الوقوع في الخطأ، وأنّ هذا الأسلوب بات أكثر أهمية اليوم وهو في موقع رئيس الجمهورية.
مواضيع ذات صلة
وكالة فارس: قائد الحرس الثوري الإيراني يعين العميد مجيد خادمي رئيسا جديدا لجهاز استخبارات الحرس
lebanon 24
12/08/2025 02:47:17 Lebanon 24 Lebanon 24
أ.ف.ب: الحرس الثوري الإيراني يتعهد بجعل الولايات المتحدة تندم إذا ما شنّت أي هجوم جديد
lebanon 24
12/08/2025 02:47:17 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الحرس الثوري الإيراني: العملية ضد إسرائيل ستستمر ما دام ذلك ضروريا
lebanon 24
12/08/2025 02:47:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني: 10 قتلى بهجوم أمس على مركزين للحرس بمحافظة يزد
lebanon 24
12/08/2025 02:47:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:55 | 2025-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:40 | 2025-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:11 | 2025-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:13 | 2025-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:11 | 2025-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:55 | 2025-08-11
16:40 | 2025-08-11
16:11 | 2025-08-11
15:13 | 2025-08-11
15:11 | 2025-08-11
14:52 | 2025-08-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24