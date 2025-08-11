الحرس الثوري ينتقد تصريحات الرئيس الإيراني... وهذا ما حذر منه

Advertisement

وجّه نائب مساعد في ، عزيز غضنفري، انتقاداً لاذعاً لتصريحات الأخيرة، التي أدلى بها أمس، والتي أكد فيها على ضرورة التفاوض لتفادي تعرض لأي هجوم.وكتب غضنفري في مقال محذراً من أنّ "ساحة السياسة الخارجية ليست مكانا لقول كل حقيقة"، معتبراً أن "تكرار الأخطاء الكلامية يمكن أن يترتب عليه تبعات تمسّ "، وفق ما نقل موقع "مرصد إيران".ّكما أكد أنّ التصريحات الخاطئة الصادرة عن مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى تصبّ بالدرجة الأولى في ضرر الحكومة نفسها، وتضيق مساحة تحرّكها في ميدان السياسة الخارجية "المعقد والمرهق" بل وحتى في السياسة الداخلية.وأشار إلى فترة الحملات للرئاسة عام 2024، مبيناً أنّ حينها كان غالباً يقرأ نصوصاً مكتوبة مسبقاً لتفادي الوقوع في الخطأ، وأنّ هذا الأسلوب بات أكثر أهمية اليوم وهو في موقع رئيس الجمهورية.