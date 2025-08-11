الاتحاد الأوروبي يشجب مقتل 5 صحافيين في غارة إسرائيلية بغزة.. ودعوة لتقديم أدلة واضحة

Advertisement

شجب ، الاثنين، مقتل خمسة من صحافيي قناة القطرية في ضربة إسرائيلية استهدفت .وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس، عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد عبر الفيديو لمناقشة الحرب في غزة، إن "الاتحاد يشجب قتل الصحافيين الخمسة في الجزيرة في غارة جوية إسرائيلية قرب مستشفى الشفاء في مدينة غزة، من بينهم المراسل أنس الشريف".واتّهم الجيش الشريف بقيادة "خلية إرهابية" تابعة لحركة " "، وكونه "مسؤولًا عن هجمات صاروخية على المدنيين الإسرائيليين وقوات الجيش".وأضافت كالاس أن الاتحاد الأوروبي "أخذ علماً بالاتهامات ، لكنه يؤكد على الحاجة إلى تقديم دليل واضح في مثل هذه الحالات، ضمن إطار احترام سيادة القانون، لتجنب استهداف الصحافيين".وأشارت إلى أن الانقسامات بين أعضاء الاتحاد الأوروبي من مؤيد لإسرائيل وآخر مدافع عن حالت دون تحرك فاعل للاتحاد في النزاع الدائر في غزة.ودعت كالاس إلى السماح بدخول مزيد من المساعدات إلى القطاع، مؤكدة أن "الحاجات ما تزال كبيرة رغم دخول مساعدات إضافية"، ومشجعة على "تسهيل دخول المزيد من الشاحنات وتحسين توزيع المساعدات".