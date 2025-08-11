Advertisement

عربي-دولي

الاتحاد الأوروبي يشجب مقتل 5 صحافيين في غارة إسرائيلية بغزة.. ودعوة لتقديم أدلة واضحة

Lebanon 24
11-08-2025 | 16:11
شجب الاتحاد الأوروبي، الاثنين، مقتل خمسة من صحافيي قناة الجزيرة القطرية في ضربة إسرائيلية استهدفت قطاع غزة.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس، عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد عبر الفيديو لمناقشة الحرب في غزة، إن "الاتحاد الأوروبي يشجب قتل الصحافيين الخمسة في الجزيرة في غارة جوية إسرائيلية قرب مستشفى الشفاء في مدينة غزة، من بينهم المراسل أنس الشريف".

واتّهم الجيش الإسرائيلي الشريف بقيادة "خلية إرهابية" تابعة لحركة "حماس"، وكونه "مسؤولًا عن هجمات صاروخية على المدنيين الإسرائيليين وقوات الجيش".

وأضافت كالاس أن الاتحاد الأوروبي "أخذ علماً بالاتهامات الإسرائيلية، لكنه يؤكد على الحاجة إلى تقديم دليل واضح في مثل هذه الحالات، ضمن إطار احترام سيادة القانون، لتجنب استهداف الصحافيين".

وأشارت إلى أن الانقسامات بين أعضاء الاتحاد الأوروبي من مؤيد لإسرائيل وآخر مدافع عن الفلسطينيين حالت دون تحرك فاعل للاتحاد في النزاع الدائر في غزة.

ودعت كالاس إسرائيل إلى السماح بدخول مزيد من المساعدات إلى القطاع، مؤكدة أن "الحاجات ما تزال كبيرة رغم دخول مساعدات إضافية"، ومشجعة على "تسهيل دخول المزيد من الشاحنات وتحسين توزيع المساعدات".
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24