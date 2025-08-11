Advertisement

عربي-دولي

نائب أميركي التقى الرئيس السوري وبحثا ممرًا إنسانيًا ودعم رفع العقوبات

Lebanon 24
11-08-2025 | 23:30
A-
A+
Doc-P-1403631-638905764482180048.jpeg
Doc-P-1403631-638905764482180048.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
التقى الرئيس السوري أحمد الشرع، النائب الجمهوري الأميركي، إبراهيم حمادة، الذي قام بزيارة قصيرة إلى دمشق، قادماً من إسرائيل مباشرة بعد لقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
Advertisement

وأوضح حمادة، وهو ضابط استخبارات احتياطي سابق في الجيش الأميركي، أنه قام بالزيارة بصفته مبعوثاً لأجندة «السلام بالقوة»، للقاء الرئيس الشرع، ومناقشة إعادة جثمان كايلا مولر إلى عائلتها في أريزونا.

وأكد حمادة ضرورة إنشاء ممر إنساني آمن لإيصال المساعدات الطبية والإنسانية إلى السويداء، وشدد على «تصحيح مسار سوريا في ضوء الأحداث المأساوية الأخيرة»، وأوضح أنه لا يزال يدعم قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب برفع بعض العقوبات لمساعدة الشعب السوري وحكومته الجديدة، لكنه يعتقد أن على الكونغرس أن يلعب دوراً محورياً في هذه العملية لضمان وفاء الحكومة السورية بالتزاماتها تجاه الولايات المتحدة. (الشرق الأوسط)
 
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع التقى النائب الحاج لبحث الأوضاع العامة
lebanon 24
12/08/2025 10:03:47 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع التقى قائد الجيش ورئيس الأركان وبحثا الأوضاع الأمنية في البلاد والمنطقة
lebanon 24
12/08/2025 10:03:47 Lebanon 24 Lebanon 24
عون التقى قائد القيادة المركزية الأميركية لبحث التعاون العسكري
lebanon 24
12/08/2025 10:03:47 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السوري: رفع العقوبات يساعد سوريا على الانفتاح على المجتمع الدولي
lebanon 24
12/08/2025 10:03:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:55 | 2025-08-12
02:38 | 2025-08-12
02:25 | 2025-08-12
02:12 | 2025-08-12
02:00 | 2025-08-12
01:40 | 2025-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24