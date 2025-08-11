نائب أميركي التقى الرئيس السوري وبحثا ممرًا إنسانيًا ودعم رفع العقوبات

Advertisement

التقى الرئيس السوري أحمد ، النائب الأميركي، إبراهيم حمادة، الذي قام بزيارة قصيرة إلى ، قادماً من مباشرة بعد لقاء رئيس الوزراء .وأوضح حمادة، وهو ضابط استخبارات احتياطي سابق في الجيش الأميركي، أنه قام بالزيارة بصفته مبعوثاً لأجندة «السلام بالقوة»، للقاء الرئيس الشرع، ومناقشة إعادة جثمان كايلا مولر إلى عائلتها في أريزونا.وأكد حمادة ضرورة إنشاء ممر إنساني آمن لإيصال المساعدات الطبية والإنسانية إلى السويداء، وشدد على «تصحيح مسار في ضوء الأحداث المأساوية الأخيرة»، وأوضح أنه لا يزال يدعم قرار الرئيس الأميركي ترمب برفع بعض لمساعدة الشعب السوري وحكومته الجديدة، لكنه يعتقد أن على الكونغرس أن يلعب دوراً محورياً في هذه العملية لضمان وفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه . (الشرق الأوسط)