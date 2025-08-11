زيلينسكي: روسيا تعد قواتها لهجمات جديدة

Advertisement

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ان تعد قواتها لهجمات جديدة بدلا من الاستعداد لوقف الحرب في .وحصل زيلينسكي على دعم من وحلف شمال الأطلسي وسط مخاوف من أن يحاول الرئيسان الأميركي والروسي إملاء شروط لإنهاء الحرب الدائرة منذ ثلاث سنوات ونصف السنة خلال قمتهما يوم الجمعة في ألاسكا.وقال زيلينسكي في خطابه المسائي أمس الإثنين "صدر اليوم تقرير من قيادة المخابرات والجيش عما يعول عليه وما يستعد له بالفعل، وتحديدا الاستعدادات العسكرية. إنه بالتأكيد لا يستعد لوقف إطلاق النار ونهاية الحرب".وأضاف دون تقديم أي تفاصيل أن روسيا تحرك قواتها لعمليات جديدة على الأراضي .وأردف "لا توجد أي علامة على أن تلقوا إشارات للاستعداد لمرحلة ما بعد الحرب".ونقلت عن المتحدث باسم الجيش الأوكراني في قطاع الجنوبية فلاديسلاف فولوشين ‘ن روسيا تحرك بعض وحداتها في منطقة زابوريجيا لشن هجمات أخرى.وفي وقت سابق الاثنين، حذر زيلينسكي من أن تقديم أي تنازلات لروسيا لن يقنعها بوقف القتال في أوكرانيا وقال إن هناك حاجة إلى تكثيف الضغط على .(سكاي نيوز)