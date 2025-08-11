برنامج الأغذية العالمي: أكثر من 300 ألف طفل في غزة ما زالوا في خطر شديد

Advertisement

دعا مسؤولون إنسانيون بالأمم المتحدة، الاثنين، إلى تحرك عاجل بعد أن أعلنت السلطات الصحية في غزة وفاة أكثر من 100 طفل جراء سوء التغذية منذ اندلاع الحرب في تشرين الأول 2023.ووصف (أوتشا) شركاءه الإغاثيين في غزة تجاوز حصيلة الوفيات بين الأطفال حاجز المئة بأنه "محطة مدمرة تخجل العالم وتستدعي تحركاً عاجلاً طال انتظاره"، حسبما نقلت وكالة .كما ذكر برنامج الأغذية العالمي أن أكثر من 300 ألف طفل ما زالوا في خطر شديد، وأن أكثر من ثلث أفادوا بعدم تناول الطعام لأيام متتالية.وأوضح أن تلبية الاحتياجات الأساسية من المساعدات الغذائية في غزة تتطلب أكثر من 62 ألف طن شهريا، لكن حتى الآن لم يُسمح بإدخال كميات كافية تضمن بقاء نحو مليوني إنسان على قيد الحياة.ثم أضاف أوتشا بالقول أن وشركاءها تمكنوا، الأحد، من جمع بعض المواد الغذائية والوقود والإمدادات، بما في ذلك مستلزمات النظافة، من ، إلا أن الشحنات أُفرغت قبل وصول الشاحنات إلى وجهتها.وأشار المكتب إلى أن الوقود دخل عبر المعبر نفسه، لكن السلطات تسمح بمتوسط يقارب 150 ألف لتر يوميا، وهو ما يبقى أقل بكثير من الحد الأدنى اللازم لاستمرار العمليات المنقذة للحياة. (سكاي نيوز)