32
o
بيروت
34
o
طرابلس
31
o
صور
36
o
جبيل
32
o
صيدا
33
o
جونية
33
o
النبطية
33
o
زحلة
33
o
بعلبك
20
o
بشري
31
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
برنامج الأغذية العالمي: أكثر من 300 ألف طفل في غزة ما زالوا في خطر شديد
Lebanon 24
11-08-2025
|
23:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
دعا مسؤولون إنسانيون بالأمم المتحدة، الاثنين، إلى تحرك عاجل بعد أن أعلنت السلطات الصحية في غزة وفاة أكثر من 100 طفل جراء سوء التغذية منذ اندلاع الحرب في تشرين الأول 2023.
ووصف
مكتب الأمم المتحدة لتنسيق
الشؤون الإنسانية
(أوتشا) شركاءه الإغاثيين في غزة تجاوز حصيلة الوفيات بين الأطفال حاجز المئة بأنه "محطة مدمرة تخجل العالم وتستدعي تحركاً عاجلاً طال انتظاره"، حسبما نقلت وكالة
الأنباء الألمانية
.
Advertisement
كما ذكر برنامج الأغذية العالمي أن أكثر من 300 ألف طفل ما زالوا في خطر شديد، وأن أكثر من ثلث
سكان غزة
أفادوا بعدم تناول الطعام لأيام متتالية.
وأوضح أن تلبية الاحتياجات الأساسية من المساعدات الغذائية في غزة تتطلب أكثر من 62 ألف طن شهريا، لكن حتى الآن لم يُسمح بإدخال كميات كافية تضمن بقاء نحو مليوني إنسان على قيد الحياة.
ثم أضاف أوتشا بالقول أن
الأمم المتحدة
وشركاءها تمكنوا، الأحد، من جمع بعض المواد الغذائية والوقود والإمدادات، بما في ذلك مستلزمات النظافة، من
معبر كرم أبو سالم
، إلا أن الشحنات أُفرغت قبل وصول الشاحنات إلى وجهتها.
وأشار المكتب إلى أن الوقود دخل عبر المعبر نفسه، لكن السلطات
الإسرائيلية
تسمح بمتوسط يقارب 150 ألف لتر يوميا، وهو ما يبقى أقل بكثير من الحد الأدنى اللازم لاستمرار العمليات المنقذة للحياة. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
برنامج الأغذية العالمي: لا يسعنا الانتظار لأن قطاع غزة يعاني من نقص الغذاء والوقت
Lebanon 24
برنامج الأغذية العالمي: لا يسعنا الانتظار لأن قطاع غزة يعاني من نقص الغذاء والوقت
12/08/2025 10:04:00
12/08/2025 10:04:00
Lebanon 24
Lebanon 24
برنامج الأغذية العالمي: نطالب بزيادة مراكز توزيع المساعدات في غزة
Lebanon 24
برنامج الأغذية العالمي: نطالب بزيادة مراكز توزيع المساعدات في غزة
12/08/2025 10:04:00
12/08/2025 10:04:00
Lebanon 24
Lebanon 24
برنامج الأغذية العالمي: 25 شاحنة مساعدات تعرضت لهجوم بعد دخولها شمال غزة
Lebanon 24
برنامج الأغذية العالمي: 25 شاحنة مساعدات تعرضت لهجوم بعد دخولها شمال غزة
12/08/2025 10:04:00
12/08/2025 10:04:00
Lebanon 24
Lebanon 24
برنامج الأغذية العالمي: إطلاق نار على قافلة مساعدات في غزة أدى إلى سقوط ضحايا
Lebanon 24
برنامج الأغذية العالمي: إطلاق نار على قافلة مساعدات في غزة أدى إلى سقوط ضحايا
12/08/2025 10:04:00
12/08/2025 10:04:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
إطلاق نار في موقف سيارات بولاية تكساس الأميركية
Lebanon 24
إطلاق نار في موقف سيارات بولاية تكساس الأميركية
02:55 | 2025-08-12
12/08/2025 02:55:37
Lebanon 24
Lebanon 24
اشتباكات بين الجيش الباكستاني ومسلحين في وزيرستان
Lebanon 24
اشتباكات بين الجيش الباكستاني ومسلحين في وزيرستان
02:38 | 2025-08-12
12/08/2025 02:38:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير: ما بين 5 إلى 6 آلاف مرتزق كولومبي يشاركون في الحرب بأوكرانيا
Lebanon 24
تقرير: ما بين 5 إلى 6 آلاف مرتزق كولومبي يشاركون في الحرب بأوكرانيا
02:25 | 2025-08-12
12/08/2025 02:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في اليمن.. اعتقال متهمين في قضايا الاتجار بالبشر
Lebanon 24
في اليمن.. اعتقال متهمين في قضايا الاتجار بالبشر
02:12 | 2025-08-12
12/08/2025 02:12:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الهلال الأحمر المصري جهز 25 شاحنة مساعدات لغزة ضمن قافلة جديدة عبر معبر رفح
Lebanon 24
الهلال الأحمر المصري جهز 25 شاحنة مساعدات لغزة ضمن قافلة جديدة عبر معبر رفح
02:00 | 2025-08-12
12/08/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ أمني.. وهذا ما قيلَ عن الضاحية
Lebanon 24
خبرٌ أمني.. وهذا ما قيلَ عن الضاحية
13:43 | 2025-08-11
11/08/2025 01:43:08
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر في الضاحية.. إنفجار قنبلة وإطلاق نار
Lebanon 24
توتر في الضاحية.. إنفجار قنبلة وإطلاق نار
15:09 | 2025-08-11
11/08/2025 03:09:51
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن الـ5 دولار في لبنان.. ماذا يكشف؟
Lebanon 24
خبرٌ عن الـ5 دولار في لبنان.. ماذا يكشف؟
15:56 | 2025-08-11
11/08/2025 03:56:08
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الكهرباء.. إليكم آخر تصريح لوزير الطاقة
Lebanon 24
عن الكهرباء.. إليكم آخر تصريح لوزير الطاقة
11:15 | 2025-08-11
11/08/2025 11:15:31
Lebanon 24
Lebanon 24
عن المنحة المالية.. بُشرى للعسكريين
Lebanon 24
عن المنحة المالية.. بُشرى للعسكريين
06:09 | 2025-08-11
11/08/2025 06:09:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:55 | 2025-08-12
إطلاق نار في موقف سيارات بولاية تكساس الأميركية
02:38 | 2025-08-12
اشتباكات بين الجيش الباكستاني ومسلحين في وزيرستان
02:25 | 2025-08-12
تقرير: ما بين 5 إلى 6 آلاف مرتزق كولومبي يشاركون في الحرب بأوكرانيا
02:12 | 2025-08-12
في اليمن.. اعتقال متهمين في قضايا الاتجار بالبشر
02:00 | 2025-08-12
الهلال الأحمر المصري جهز 25 شاحنة مساعدات لغزة ضمن قافلة جديدة عبر معبر رفح
01:40 | 2025-08-12
منظومات الدفاع الروسية أسقطت 25 مسيّرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
فيديو
لا يحمل جواز السفر السوري.. عبد المنعم عمايري يكشف سراً عنه لا يعرفه كثيرون (فيديو)
Lebanon 24
لا يحمل جواز السفر السوري.. عبد المنعم عمايري يكشف سراً عنه لا يعرفه كثيرون (فيديو)
02:22 | 2025-08-12
12/08/2025 10:04:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وأخيرا شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف أسباب خلافه معها.. وهذا ما قاله عن طليقها أحمد العوضي (فيديو)
Lebanon 24
وأخيرا شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف أسباب خلافه معها.. وهذا ما قاله عن طليقها أحمد العوضي (فيديو)
00:34 | 2025-08-11
12/08/2025 10:04:00
Lebanon 24
Lebanon 24
استشهاد أنس الشريف ومحمد قريقع جرّاء قصف إسرائيلي في غزة (فيديو)
Lebanon 24
استشهاد أنس الشريف ومحمد قريقع جرّاء قصف إسرائيلي في غزة (فيديو)
18:28 | 2025-08-10
12/08/2025 10:04:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24