ترامب: على إسرائيل أن تقرر الخطوة التالية

Advertisement

أوضح الرئيس الأميركي أنه لم يؤيد بشكل مباشر خطط لمهاجمة واحتلال مدينة غزة، مبديا اعتقاده بأن لن تفرج عن الرهائن ما لم يتغير الوضع بشكل جذري.وقال في مقابلة قصيرة مع "أكسيوس" أمس الاثنين: "على إسرائيل أن تقرر الخطوة التالية، وأن تحدد ما إذا كانت ستسمح لحماس بالبقاء في غزة، وبالنسبة لي، لا يمكنهم البقاء هناك."وأكد قائلاً: "لدي رسالة واحدة فقط: تذكروا 7 تشرين الأول، تذكروا 7 تشرين الأول"، في إشارة إلى الهجوم الذي شنته حماس.وأشار ترامب إلى أنه أجرى مكالمة جيدة مع رئيس الوزراء الماضي، حيث ناقشا الخطط المتعلقة بالوضع الحالي.ويعارض بعض كبار العسكريين الإسرائيليين الهجوم المخطط له جزئياً بسبب خوفهم من أنه سيعرض حياة الرهائن الإسرائيليين للخطر.وواجهت الخطة ردود فعل دولية هائلة نظراً للكارثة الإنسانية التي تتكشف بالفعل في غزة، لكن ترامب قرر عدم التدخل وترك إسرائيل تمضي قدماً كما تراها مناسبة.(العربية)