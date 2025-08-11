Advertisement

عربي-دولي

ترامب: على إسرائيل أن تقرر الخطوة التالية

Lebanon 24
11-08-2025 | 23:23
أوضح الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه لم يؤيد بشكل مباشر خطط إسرائيل لمهاجمة واحتلال مدينة غزة، مبديا اعتقاده بأن حماس لن تفرج عن الرهائن ما لم يتغير الوضع بشكل جذري.
وقال ترامب في مقابلة قصيرة مع "أكسيوس" أمس الاثنين: "على إسرائيل أن تقرر الخطوة التالية، وأن تحدد ما إذا كانت ستسمح لحماس بالبقاء في غزة، وبالنسبة لي، لا يمكنهم البقاء هناك."

وأكد قائلاً: "لدي رسالة واحدة فقط: تذكروا 7 تشرين الأول، تذكروا 7 تشرين الأول"، في إشارة إلى الهجوم الذي شنته حماس.

وأشار ترامب إلى أنه أجرى مكالمة جيدة مع رئيس الوزراء نتنياهو يوم الأحد الماضي، حيث ناقشا الخطط المتعلقة بالوضع الحالي.

ويعارض بعض كبار القادة العسكريين الإسرائيليين الهجوم المخطط له جزئياً بسبب خوفهم من أنه سيعرض حياة الرهائن الإسرائيليين للخطر.

وواجهت الخطة الإسرائيلية ردود فعل دولية هائلة نظراً للكارثة الإنسانية التي تتكشف بالفعل في غزة، لكن ترامب قرر عدم التدخل وترك إسرائيل تمضي قدماً كما تراها مناسبة.(العربية)
02:55 | 2025-08-12
02:38 | 2025-08-12
02:25 | 2025-08-12
02:12 | 2025-08-12
02:00 | 2025-08-12
01:40 | 2025-08-12
