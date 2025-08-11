Advertisement

عربي-دولي

ستارمر وكارني يرحبان بجهود ترامب للتوصل لاتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا

Lebanon 24
11-08-2025 | 23:50
A-
A+
Doc-P-1403640-638905783341301359.webp
Doc-P-1403640-638905783341301359.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اتفق رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مع نظيره الكندي مارك كارني على أن السلام في أوكرانيا يجب أن يُبنى بالتعاون مع كييف، لا أن يُفرض عليها، وفق ما صرح به متحدث باسم مكتب ستارمر.
Advertisement
ورحب الزعيمان بمواصلة الجهود الدبلوماسية الدولية التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترامب "لإحلال السلام واتفقا على أن هذا السلام يجب أن يُبنى بالتعاون مع أوكرانيا لا أن يُفرض عليها".

كما أضاف المتحدث في بيان "أكد ستارمر وكارني أن مستقبل أوكرانيا يجب أن يكون قائما على الحرية والسيادة وتقرير المصير".

جاء البيان قبيل لقاء مرتقب بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة في ألاسكا.
مواضيع ذات صلة
أردوغان يرحّب أمام ترامب بالهدنة بين إسرائيل وإيران ويدعو لحوار بشأن روسيا وأوكرانيا
lebanon 24
12/08/2025 10:04:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإسرائيلية: تصريحات ستارمر تضر بجهود التوصل لوقف نار بغزة
lebanon 24
12/08/2025 10:04:13 Lebanon 24 Lebanon 24
مسعد بولس مستشار الرئيس ترامب: علينا تطبيق اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه بين الكونغو ورواندا
lebanon 24
12/08/2025 10:04:13 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يقول إن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق يوقف الحرب بين إسرائيل وإيران
lebanon 24
12/08/2025 10:04:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:55 | 2025-08-12
02:38 | 2025-08-12
02:25 | 2025-08-12
02:12 | 2025-08-12
02:00 | 2025-08-12
01:40 | 2025-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24