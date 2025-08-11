ستارمر وكارني يرحبان بجهود ترامب للتوصل لاتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا

اتفق رئيس الوزراء كير ستارمر مع نظيره الكندي مارك كارني على أن السلام في يجب أن يُبنى بالتعاون مع كييف، لا أن يُفرض عليها، وفق ما صرح به متحدث باسم مكتب ستارمر.

ورحب الزعيمان بمواصلة الجهود الدبلوماسية الدولية التي يقودها الرئيس الأميركي "لإحلال السلام واتفقا على أن هذا السلام يجب أن يُبنى بالتعاون مع أوكرانيا لا أن يُفرض عليها".



كما أضاف المتحدث في بيان "أكد ستارمر وكارني أن مستقبل أوكرانيا يجب أن يكون قائما على الحرية والسيادة وتقرير المصير".



جاء البيان قبيل لقاء مرتقب بين والرئيس الروسي يوم الجمعة في ألاسكا.