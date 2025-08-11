32
o
بيروت
34
o
طرابلس
31
o
صور
36
o
جبيل
32
o
صيدا
33
o
جونية
33
o
النبطية
33
o
زحلة
33
o
بعلبك
20
o
بشري
31
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
ستارمر وكارني يرحبان بجهود ترامب للتوصل لاتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا
Lebanon 24
11-08-2025
|
23:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
اتفق رئيس الوزراء
البريطاني
كير ستارمر مع نظيره الكندي مارك كارني على أن السلام في
أوكرانيا
يجب أن يُبنى بالتعاون مع كييف، لا أن يُفرض عليها، وفق ما صرح به متحدث باسم مكتب ستارمر.
Advertisement
ورحب الزعيمان بمواصلة الجهود الدبلوماسية الدولية التي يقودها الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
"لإحلال السلام واتفقا على أن هذا السلام يجب أن يُبنى بالتعاون مع أوكرانيا لا أن يُفرض عليها".
كما أضاف المتحدث في بيان "أكد ستارمر وكارني أن مستقبل أوكرانيا يجب أن يكون قائما على الحرية والسيادة وتقرير المصير".
جاء البيان قبيل لقاء مرتقب بين
ترامب
والرئيس الروسي
فلاديمير بوتين
يوم الجمعة في ألاسكا.
مواضيع ذات صلة
أردوغان يرحّب أمام ترامب بالهدنة بين إسرائيل وإيران ويدعو لحوار بشأن روسيا وأوكرانيا
Lebanon 24
أردوغان يرحّب أمام ترامب بالهدنة بين إسرائيل وإيران ويدعو لحوار بشأن روسيا وأوكرانيا
12/08/2025 10:04:13
12/08/2025 10:04:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الإسرائيلية: تصريحات ستارمر تضر بجهود التوصل لوقف نار بغزة
Lebanon 24
الخارجية الإسرائيلية: تصريحات ستارمر تضر بجهود التوصل لوقف نار بغزة
12/08/2025 10:04:13
12/08/2025 10:04:13
Lebanon 24
Lebanon 24
مسعد بولس مستشار الرئيس ترامب: علينا تطبيق اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه بين الكونغو ورواندا
Lebanon 24
مسعد بولس مستشار الرئيس ترامب: علينا تطبيق اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه بين الكونغو ورواندا
12/08/2025 10:04:13
12/08/2025 10:04:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يقول إن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق يوقف الحرب بين إسرائيل وإيران
Lebanon 24
ترامب يقول إن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق يوقف الحرب بين إسرائيل وإيران
12/08/2025 10:04:13
12/08/2025 10:04:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
إطلاق نار في موقف سيارات بولاية تكساس الأميركية
Lebanon 24
إطلاق نار في موقف سيارات بولاية تكساس الأميركية
02:55 | 2025-08-12
12/08/2025 02:55:37
Lebanon 24
Lebanon 24
اشتباكات بين الجيش الباكستاني ومسلحين في وزيرستان
Lebanon 24
اشتباكات بين الجيش الباكستاني ومسلحين في وزيرستان
02:38 | 2025-08-12
12/08/2025 02:38:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير: ما بين 5 إلى 6 آلاف مرتزق كولومبي يشاركون في الحرب بأوكرانيا
Lebanon 24
تقرير: ما بين 5 إلى 6 آلاف مرتزق كولومبي يشاركون في الحرب بأوكرانيا
02:25 | 2025-08-12
12/08/2025 02:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في اليمن.. اعتقال متهمين في قضايا الاتجار بالبشر
Lebanon 24
في اليمن.. اعتقال متهمين في قضايا الاتجار بالبشر
02:12 | 2025-08-12
12/08/2025 02:12:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الهلال الأحمر المصري جهز 25 شاحنة مساعدات لغزة ضمن قافلة جديدة عبر معبر رفح
Lebanon 24
الهلال الأحمر المصري جهز 25 شاحنة مساعدات لغزة ضمن قافلة جديدة عبر معبر رفح
02:00 | 2025-08-12
12/08/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ أمني.. وهذا ما قيلَ عن الضاحية
Lebanon 24
خبرٌ أمني.. وهذا ما قيلَ عن الضاحية
13:43 | 2025-08-11
11/08/2025 01:43:08
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر في الضاحية.. إنفجار قنبلة وإطلاق نار
Lebanon 24
توتر في الضاحية.. إنفجار قنبلة وإطلاق نار
15:09 | 2025-08-11
11/08/2025 03:09:51
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن الـ5 دولار في لبنان.. ماذا يكشف؟
Lebanon 24
خبرٌ عن الـ5 دولار في لبنان.. ماذا يكشف؟
15:56 | 2025-08-11
11/08/2025 03:56:08
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الكهرباء.. إليكم آخر تصريح لوزير الطاقة
Lebanon 24
عن الكهرباء.. إليكم آخر تصريح لوزير الطاقة
11:15 | 2025-08-11
11/08/2025 11:15:31
Lebanon 24
Lebanon 24
عن المنحة المالية.. بُشرى للعسكريين
Lebanon 24
عن المنحة المالية.. بُشرى للعسكريين
06:09 | 2025-08-11
11/08/2025 06:09:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:55 | 2025-08-12
إطلاق نار في موقف سيارات بولاية تكساس الأميركية
02:38 | 2025-08-12
اشتباكات بين الجيش الباكستاني ومسلحين في وزيرستان
02:25 | 2025-08-12
تقرير: ما بين 5 إلى 6 آلاف مرتزق كولومبي يشاركون في الحرب بأوكرانيا
02:12 | 2025-08-12
في اليمن.. اعتقال متهمين في قضايا الاتجار بالبشر
02:00 | 2025-08-12
الهلال الأحمر المصري جهز 25 شاحنة مساعدات لغزة ضمن قافلة جديدة عبر معبر رفح
01:40 | 2025-08-12
منظومات الدفاع الروسية أسقطت 25 مسيّرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
فيديو
لا يحمل جواز السفر السوري.. عبد المنعم عمايري يكشف سراً عنه لا يعرفه كثيرون (فيديو)
Lebanon 24
لا يحمل جواز السفر السوري.. عبد المنعم عمايري يكشف سراً عنه لا يعرفه كثيرون (فيديو)
02:22 | 2025-08-12
12/08/2025 10:04:13
Lebanon 24
Lebanon 24
وأخيرا شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف أسباب خلافه معها.. وهذا ما قاله عن طليقها أحمد العوضي (فيديو)
Lebanon 24
وأخيرا شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف أسباب خلافه معها.. وهذا ما قاله عن طليقها أحمد العوضي (فيديو)
00:34 | 2025-08-11
12/08/2025 10:04:13
Lebanon 24
Lebanon 24
استشهاد أنس الشريف ومحمد قريقع جرّاء قصف إسرائيلي في غزة (فيديو)
Lebanon 24
استشهاد أنس الشريف ومحمد قريقع جرّاء قصف إسرائيلي في غزة (فيديو)
18:28 | 2025-08-10
12/08/2025 10:04:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24