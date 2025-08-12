Advertisement

وزير الدفاع الأميركي لم يستبعد شن ضربات جوية ضد عصابات المخدرات في المكسيك

Lebanon 24
12-08-2025 | 00:10
Doc-P-1403643-638905792945191168.jpg
Doc-P-1403643-638905792945191168.jpg photos 0
لم يستبعد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، في حديث تلفزيوني، احتمال استخدام القوات الجوية أو قوات أخرى لضرب عصابات المخدرات في المكسيك.
وأشار الوزير في مقابلة مع قناة فوكس نيوز التلفزيونية يوم 11 أب، إلى احتمال شن غارات جوية بمقاتلات أو بطائرات مسيرة ضد هذه العصابات، في إطار جهود السلطات الأمريكية لمكافحة الجريمة المنظمة.

وخلال المقابلة سئل وزير الدفاع، عن إمكانية إرسال قوات أمريكية إلى المكسيك أو استخدام القوة، بما في ذلك الطائرات بدون طيار أو القصف الجوي بمقاتلات، فرد بالقول: "لا يمكنني الآن كشف الأمور والإفصاح عن أي شيء. مع ذلك، لا أعطي أي تحذير مسبق بإرسال قوات أمريكية إلى المكسيك. هذا ليس ما أتحدث عنه". (روسيا اليوم)
