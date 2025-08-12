وزير الدفاع الأميركي لم يستبعد شن ضربات جوية ضد عصابات المخدرات في المكسيك

Advertisement

لم يستبعد الأمريكي ، في حديث تلفزيوني، احتمال استخدام أو قوات أخرى لضرب عصابات المخدرات في .وأشار الوزير في مقابلة مع التلفزيونية يوم 11 أب، إلى احتمال شن غارات جوية بمقاتلات أو بطائرات مسيرة ضد هذه العصابات، في إطار جهود السلطات لمكافحة الجريمة المنظمة.وخلال المقابلة سئل وزير الدفاع، عن إمكانية إرسال قوات أمريكية إلى المكسيك أو استخدام القوة، بما في ذلك الطائرات بدون طيار أو القصف الجوي بمقاتلات، فرد بالقول: "لا يمكنني الآن كشف الأمور والإفصاح عن أي شيء. مع ذلك، لا أعطي أي تحذير مسبق بإرسال قوات أمريكية إلى المكسيك. هذا ليس ما أتحدث عنه". (روسيا اليوم)