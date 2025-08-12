Advertisement

عربي-دولي

شرخ وقع في القيادة الأمنية الإسرائيلية بسبب تعيينات عسكرية دون توافق

Lebanon 24
12-08-2025 | 00:20
A-
A+
Doc-P-1403646-638905800058995103.jpeg
Doc-P-1403646-638905800058995103.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت هيئة البث الإسرائيلية إن شرخا حدث في القيادة الأمنية بسبب تعيينات في الجيش لم تكن محل توافق.
Advertisement

وأضافت الهيئة (الرسمية) -في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين- أن الجيش نشر قائمة تعيينات لرتبة عميد رغم معارضة وزير الدفاع يسرائيل كاتس.

ونقلت عن مقربين من كاتس أن رئيس الأركان إيال زامير لم ينسق مع وزير الدفاع، واصفين ذلك بأنه أمر غير مقبول وغير لائق.

وتعليقا على ذلك، تحدث زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد عن "تعيين ضباط في الجيش لا يمر دون تسريبات ومشاجرات وتشهيرٍ" واصفا حكومة نتنياهو بأنها "مجنونة".

وأضاف لبيد أنها ليست هذه هي الطريقة التي تُدار بها الدول، وليست هذه هي الطريقة التي تقاد بها الجيوش. (الجزيرة)
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إسرائيلية: القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي بدأت تحقيقاً في الحدث الذي وقع في شمال غزة
lebanon 24
12/08/2025 10:04:33 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البثّ الإسرائيلية: النيابة العامة تُوافق على طلب نتنياهو تأجيل شهادته بسبب زيارته إلى الولايات المتحدة
lebanon 24
12/08/2025 10:04:33 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز" عن مسؤول عسكري إسرائيلي: القيادة العسكرية الإيرانية "في حالة فرار"
lebanon 24
12/08/2025 10:04:33 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إسرائيلي عن مصادر أمنية: نستهدف بالغارات القصر الرئاسي ومبنى القيادة العامة السورية
lebanon 24
12/08/2025 10:04:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:55 | 2025-08-12
02:38 | 2025-08-12
02:25 | 2025-08-12
02:12 | 2025-08-12
02:00 | 2025-08-12
01:40 | 2025-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24