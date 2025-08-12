32
o
بيروت
34
o
طرابلس
31
o
صور
36
o
جبيل
32
o
صيدا
33
o
جونية
33
o
النبطية
33
o
زحلة
33
o
بعلبك
20
o
بشري
31
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
شرخ وقع في القيادة الأمنية الإسرائيلية بسبب تعيينات عسكرية دون توافق
Lebanon 24
12-08-2025
|
00:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت هيئة البث
الإسرائيلية
إن شرخا حدث في القيادة الأمنية بسبب تعيينات في الجيش لم تكن محل توافق.
Advertisement
وأضافت الهيئة (الرسمية) -في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين- أن الجيش نشر قائمة تعيينات لرتبة عميد رغم معارضة
وزير الدفاع
يسرائيل كاتس
.
ونقلت عن مقربين من
كاتس
أن
رئيس الأركان
إيال زامير
لم ينسق مع وزير الدفاع، واصفين ذلك بأنه أمر غير مقبول وغير لائق.
وتعليقا على ذلك، تحدث زعيم
المعارضة
الإسرائيلية يائير
لبيد
عن "تعيين ضباط في الجيش لا يمر دون تسريبات ومشاجرات وتشهيرٍ" واصفا حكومة
نتنياهو
بأنها "مجنونة".
وأضاف لبيد أنها ليست هذه هي الطريقة التي تُدار بها الدول، وليست هذه هي الطريقة التي تقاد بها الجيوش. (الجزيرة)
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إسرائيلية: القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي بدأت تحقيقاً في الحدث الذي وقع في شمال غزة
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي بدأت تحقيقاً في الحدث الذي وقع في شمال غزة
12/08/2025 10:04:33
12/08/2025 10:04:33
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة البثّ الإسرائيلية: النيابة العامة تُوافق على طلب نتنياهو تأجيل شهادته بسبب زيارته إلى الولايات المتحدة
Lebanon 24
هيئة البثّ الإسرائيلية: النيابة العامة تُوافق على طلب نتنياهو تأجيل شهادته بسبب زيارته إلى الولايات المتحدة
12/08/2025 10:04:33
12/08/2025 10:04:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"رويترز" عن مسؤول عسكري إسرائيلي: القيادة العسكرية الإيرانية "في حالة فرار"
Lebanon 24
"رويترز" عن مسؤول عسكري إسرائيلي: القيادة العسكرية الإيرانية "في حالة فرار"
12/08/2025 10:04:33
12/08/2025 10:04:33
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام إسرائيلي عن مصادر أمنية: نستهدف بالغارات القصر الرئاسي ومبنى القيادة العامة السورية
Lebanon 24
إعلام إسرائيلي عن مصادر أمنية: نستهدف بالغارات القصر الرئاسي ومبنى القيادة العامة السورية
12/08/2025 10:04:33
12/08/2025 10:04:33
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
إطلاق نار في موقف سيارات بولاية تكساس الأميركية
Lebanon 24
إطلاق نار في موقف سيارات بولاية تكساس الأميركية
02:55 | 2025-08-12
12/08/2025 02:55:37
Lebanon 24
Lebanon 24
اشتباكات بين الجيش الباكستاني ومسلحين في وزيرستان
Lebanon 24
اشتباكات بين الجيش الباكستاني ومسلحين في وزيرستان
02:38 | 2025-08-12
12/08/2025 02:38:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير: ما بين 5 إلى 6 آلاف مرتزق كولومبي يشاركون في الحرب بأوكرانيا
Lebanon 24
تقرير: ما بين 5 إلى 6 آلاف مرتزق كولومبي يشاركون في الحرب بأوكرانيا
02:25 | 2025-08-12
12/08/2025 02:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في اليمن.. اعتقال متهمين في قضايا الاتجار بالبشر
Lebanon 24
في اليمن.. اعتقال متهمين في قضايا الاتجار بالبشر
02:12 | 2025-08-12
12/08/2025 02:12:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الهلال الأحمر المصري جهز 25 شاحنة مساعدات لغزة ضمن قافلة جديدة عبر معبر رفح
Lebanon 24
الهلال الأحمر المصري جهز 25 شاحنة مساعدات لغزة ضمن قافلة جديدة عبر معبر رفح
02:00 | 2025-08-12
12/08/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ أمني.. وهذا ما قيلَ عن الضاحية
Lebanon 24
خبرٌ أمني.. وهذا ما قيلَ عن الضاحية
13:43 | 2025-08-11
11/08/2025 01:43:08
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر في الضاحية.. إنفجار قنبلة وإطلاق نار
Lebanon 24
توتر في الضاحية.. إنفجار قنبلة وإطلاق نار
15:09 | 2025-08-11
11/08/2025 03:09:51
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن الـ5 دولار في لبنان.. ماذا يكشف؟
Lebanon 24
خبرٌ عن الـ5 دولار في لبنان.. ماذا يكشف؟
15:56 | 2025-08-11
11/08/2025 03:56:08
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الكهرباء.. إليكم آخر تصريح لوزير الطاقة
Lebanon 24
عن الكهرباء.. إليكم آخر تصريح لوزير الطاقة
11:15 | 2025-08-11
11/08/2025 11:15:31
Lebanon 24
Lebanon 24
عن المنحة المالية.. بُشرى للعسكريين
Lebanon 24
عن المنحة المالية.. بُشرى للعسكريين
06:09 | 2025-08-11
11/08/2025 06:09:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:55 | 2025-08-12
إطلاق نار في موقف سيارات بولاية تكساس الأميركية
02:38 | 2025-08-12
اشتباكات بين الجيش الباكستاني ومسلحين في وزيرستان
02:25 | 2025-08-12
تقرير: ما بين 5 إلى 6 آلاف مرتزق كولومبي يشاركون في الحرب بأوكرانيا
02:12 | 2025-08-12
في اليمن.. اعتقال متهمين في قضايا الاتجار بالبشر
02:00 | 2025-08-12
الهلال الأحمر المصري جهز 25 شاحنة مساعدات لغزة ضمن قافلة جديدة عبر معبر رفح
01:40 | 2025-08-12
منظومات الدفاع الروسية أسقطت 25 مسيّرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
فيديو
لا يحمل جواز السفر السوري.. عبد المنعم عمايري يكشف سراً عنه لا يعرفه كثيرون (فيديو)
Lebanon 24
لا يحمل جواز السفر السوري.. عبد المنعم عمايري يكشف سراً عنه لا يعرفه كثيرون (فيديو)
02:22 | 2025-08-12
12/08/2025 10:04:33
Lebanon 24
Lebanon 24
وأخيرا شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف أسباب خلافه معها.. وهذا ما قاله عن طليقها أحمد العوضي (فيديو)
Lebanon 24
وأخيرا شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف أسباب خلافه معها.. وهذا ما قاله عن طليقها أحمد العوضي (فيديو)
00:34 | 2025-08-11
12/08/2025 10:04:33
Lebanon 24
Lebanon 24
استشهاد أنس الشريف ومحمد قريقع جرّاء قصف إسرائيلي في غزة (فيديو)
Lebanon 24
استشهاد أنس الشريف ومحمد قريقع جرّاء قصف إسرائيلي في غزة (فيديو)
18:28 | 2025-08-10
12/08/2025 10:04:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24