شرخ وقع في القيادة الأمنية الإسرائيلية بسبب تعيينات عسكرية دون توافق

Advertisement

قالت هيئة البث إن شرخا حدث في القيادة الأمنية بسبب تعيينات في الجيش لم تكن محل توافق.وأضافت الهيئة (الرسمية) -في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين- أن الجيش نشر قائمة تعيينات لرتبة عميد رغم معارضة .ونقلت عن مقربين من أن لم ينسق مع وزير الدفاع، واصفين ذلك بأنه أمر غير مقبول وغير لائق.وتعليقا على ذلك، تحدث زعيم الإسرائيلية يائير عن "تعيين ضباط في الجيش لا يمر دون تسريبات ومشاجرات وتشهيرٍ" واصفا حكومة بأنها "مجنونة".وأضاف لبيد أنها ليست هذه هي الطريقة التي تُدار بها الدول، وليست هذه هي الطريقة التي تقاد بها الجيوش. (الجزيرة)