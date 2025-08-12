في جنوب إسبانيا.. اجلاء آلاف السكان بسبب حرائق الغابات



قالت السلطات ، إنه تم إجلاء أكثر من ألفي شخص بسبب حريق غابات بالقرب من منتجع تاريفا الساحلي جنوب .وصرح في حكومة إقليم الأندلس أنطونيو سانز ، بأن قائمة المتضررين شملت المصطافين ونزلاء المنتجعات وسكان مناطق "بلايا دي أتلانترا" و"بلايا دي " الواقعتين على مسافة نحو 25 كيلومترا شمال غربي مركز مدينة تاريفا.

ووفقًا للمعلومات الرسمية، اندلعت النيران ،صباح الاثنين، في غابات الأوكالبتوس (الكينا) والصنوبر بجبال بلاتا. وتردد أن الحريق انتشر بشكل سريع نحو الساحل في مراحله الأولى.