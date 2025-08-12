Advertisement

عربي-دولي

في جنوب إسبانيا.. اجلاء آلاف السكان بسبب حرائق الغابات

Lebanon 24
12-08-2025 | 00:42
قالت السلطات الإسبانية، إنه تم إجلاء أكثر من ألفي شخص بسبب حريق غابات بالقرب من منتجع تاريفا الساحلي جنوب إسبانيا
وصرح وزير الداخلية في حكومة إقليم الأندلس أنطونيو سانز ، بأن قائمة المتضررين شملت المصطافين ونزلاء المنتجعات وسكان مناطق "بلايا دي أتلانترا" و"بلايا دي بولونيا" الواقعتين على مسافة نحو 25 كيلومترا شمال غربي مركز مدينة تاريفا.
ووفقًا للمعلومات الرسمية، اندلعت النيران ،صباح الاثنين، في غابات الأوكالبتوس (الكينا) والصنوبر بجبال سييرا دي بلاتا. وتردد أن الحريق انتشر بشكل سريع نحو الساحل في مراحله الأولى. 
