منظومات الدفاع الروسية أسقطت 25 مسيّرة أوكرانية خلال الليلة الماضية

أعلنت أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية أكثر من 330 مسيرة أوكرانية والسيطرة على بلدة في مقاطعة دونيتسك إلى جانب تحييد أكثر من 1000 عسكري أوكراني في جبهات القتال المختلفة.تفصيلا، قالت الروسية اليوم الثلاثاء إن وحدات الدفاع الجوي التابعة لها اسقطت 25 مسيرة أوكرانية فوق مناطق عدة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وأوضحت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 23:50 بتوقيت يوم 11 أب إلى الساعة 03:40 بتوقيت موسكو يوم 12 أب، اعترضت منظومات الدفاع الجوي المناوبة، ودمرت 25 طائرة مسيرة أوكرانية"، منها 22 مسيرة أسقطت فوق مقاطعة روستوف و3 فوق مقاطعة ستافروبول. (سكاي نيوز)