منظومات الدفاع الروسية أسقطت 25 مسيّرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
Lebanon 24
12-08-2025
|
01:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
وزارة الدفاع الروسية
أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية أكثر من 330 مسيرة أوكرانية والسيطرة على بلدة في مقاطعة دونيتسك إلى جانب تحييد أكثر من 1000 عسكري أوكراني في جبهات القتال المختلفة.
تفصيلا، قالت
وزارة الدفاع
الروسية اليوم الثلاثاء إن وحدات الدفاع الجوي التابعة لها اسقطت 25 مسيرة أوكرانية فوق مناطق عدة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأوضحت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 23:50 بتوقيت
موسكو
يوم 11 أب إلى الساعة 03:40 بتوقيت موسكو يوم 12 أب، اعترضت منظومات الدفاع الجوي المناوبة، ودمرت 25 طائرة مسيرة أوكرانية"، منها 22 مسيرة أسقطت فوق مقاطعة روستوف و3
مسيرات
فوق مقاطعة ستافروبول. (سكاي نيوز)
