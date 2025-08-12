Advertisement

عربي-دولي

الهلال الأحمر المصري جهز 25 شاحنة مساعدات لغزة ضمن قافلة جديدة عبر معبر رفح

Lebanon 24
12-08-2025 | 02:00
Doc-P-1403674-638905860298101766.jpg
Doc-P-1403674-638905860298101766.jpg photos 0
واصلت السلطات المصرية إرسال المساعدات إلى معبر كرم أبو سالم ضمن القافلة رقم 13 المخصصة لقطاع غزة، حسبما أفاد مصدر أمني مصري مسؤول من معبر رفح لمراسل وكالة الأنباء الألمانية.
وشمل الفوج الأول من القافلة 25 شاحنة مساعدات إنسانية جرى تجهيزها بواسطة الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء، تمهيداً لدخولها إلى غزة بعد خضوعها لإجراءات التفتيش الإسرائيلية في معبر كرم أبو سالم.

يأتي ذلك ضمن الآلية الجديدة المتفق عليها بين مصر وإسرائيل وبرعاية أميركية، والتي تقضي بإرسال المساعدات من الجانب المصري عبر معبر رفح إلى كرم أبو سالم للتفتيش، ثم نقلها إلى غزة عبر معبري كرم أبو سالم وزكيم.

وأوضح مصدر مسؤول في «الهلال الأحمر» المصري بشمال سيناء لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، أنه تم تجهيز 300 شاحنة محملة بمساعدات إنسانية وطبية وغذائية وإغاثية وخيام، استعداداً لدخولها غزة خلال اليوم، بعد استكمال إجراءات التفتيش وتفريغ الحمولة في المعبر وإعادة تحميلها على شاحنات جديدة.

وأشار المصدر إلى أن إجمالي الشاحنات التي أرسلت إلى غزة خلال الأسابيع الماضية، بلغ 2600 شاحنة مساعدات، دخلت عبر 12 دفعة سابقة خلال الأسبوعين الماضيين. (الشرق الأوسط)
